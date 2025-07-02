Apple'ın Şirket Sırları Çalındı: Tüm Bilgiler Rakibine Geçti

Apple'ın eski çalışanı Di Liu, karma gerçeklik başlığı Vision Pro teknolojisini çalmakla suçlanıyor. Liu, Vision Pro'ya ait tüm sırları çalıp direkt olarak Apple'ın en büyük rakiplerine aktardı. Vision Pro sırları artık Snap Inc.'in elinde. Ancak şirket, suçlamaların ardından yaptığı açıklamada hiçbir sorumluluk kabul etmedi ve söz konusu çalışanın eylemleriyle alakaları olmadığını savundu. Eski çalışan Di Liu henüz bir şey söylemedi. Apple ise soluğu çoktan Santa Clara County mahkemesinde almıştı.

Olay geçtiğimiz Haziran ayında patlak verdi. Mahkemeye başvuran teknoloji devi Apple, verdiği dava dosyasında Liu'nun işten ayrılmadan önce yaptıklarına dair kanıtlar sundu.

Eski Apple Çalışanı Vision Pro Sırlarını Buluta Aktardı

İddiaya göre Liu, Apple'dan ayrılmadan önce Snap Inc. ile çoktan anlaşmıştı. Ailesiyle daha fazla vakit geçirmek istediği için işten ayrılma talebinde bulunan eski çalışana güvenlik protokolü uygulanmadı. Zira Apple'dan bu bahaneyle ayrılıyorsanız protokol başka şekilde işliyor. Di Liu sıradan bir çalışan da değildi; şirketin üst düzey ürün tasarımı mühendisi olarak çalıştığı yedi yıl boyunca Vision Pro'nun donanım testleri, tasarım belgeleri ve henüz açıklanmamış özelliklerine erişimi vardı.

Apple, Liu'nun çalıştığı bilgisayarda geniş çaplı bir araştırma gerçekleştirdi. Bu MacBook üzerinden sayısız veri çektiği, ardından verilerin tespit edilmesini engellemek için izlerini silmeye çalıştığı doğrulandı.

Şirketin iddiasına göre Vision Pro'nun test süreçleri, geleceğine dair donanım yapısı ve planları diğer şirkete sızdırıldı.

Bu bilgilerin Snap'e aktarılıp aktarılmadığı hâlâ netlik kazanmamış olsa da, Apple mahkemeden Di Liu'nun kişisel cihazlarına ve bulut hesaplarına erişim verilmesini ve şirket sırlarının iadesini talep ediyor. Ayrıca maddi tazminat da istiyor.