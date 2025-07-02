Apple Teknoloji Harikası Olacak Projesinden Vazgeçmek Zorunda Kaldı

Uzun süredir Siri'yi baştan aşağıya yenileyip yapay zekâlı bir mucize haline getirmek için çabalayan Apple, bu defa başka bir projesinde duvara tosladı. Şirket bir türlü Siri projesinden vazgeçmiyor ama bu defa diğer projesini iptal etmeye karar verdi. Gelen bilgilere göre Apple, katlanabilir iPad projesinden vazgeçti. Sebebi ise önce yüksek maliyet, sonra ortaya çıkan teknik zorluklar.

Tüm bu aksaklıklar bir araya geldiğinde; katlanabilir tablet projesi görücüye çıksa bile tüketici talebininin üretim masraflarını karşılamayacağı görülüyor.

iPad Satışları Beklendiği Gibi Gitmiyor

Tablet kategorisi, Apple için hâlâ önemli bir gelir kalemi. Yine de bu segmentteki cihazların ortalama 4–5 yıl kullanıldığı verilerle sabit bir detay. 2025 ikinci çeyrek finansal verilerine göre iPad satışları Apple'a 6,4 milyar dolarlık gelir sağladı. Uzun süreli kullanım imkanı veren iPad'leri her sene değiştirmek için bir neden yok.

Katlanabilir iPad yenilikçi bir ürün, ancak tam da bu özelliğinden ötürü çok yüksek bir fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği kesin. Katlanabilir iPhone projesi halen devam ediyor ama iPad tarafı o kadar şanslı olmayacak.

Görüntüleme uzmanı Ross Young'ın değerlendirmesine göre, Apple kat izi problemini çözmek için daha kalın ve kimyasal işlemden geçirilmiş cam kullanmak zorunda kalacak. Bu da üretim maliyetlerinin katlanarak yükselmesi demek.

Prototip aşamasına kadar her şey yolunda gitmesine rağmen esnek ekran panelinde sorunlar yaşandı. Apple, sorunu çözmek için maliyetleri yükseltmek zorunda kalacağını anladı.

Katlanabilir Ekran Teknolojisi Beklenen Verimi Vermedi

Kamuoyunun ve genel satışların nabzı tutulduğunda Apple için tablet kategorisi hâlâ önemli bir konuma sahip. Yine de katlanabilir iPad modellerinin müşteriler tarafından benimsenmeyebilir. Bu da, zaten aşırı yüksek bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi beklenen katlanabilir iPad'in faydasından çok zararı olacak demek.

Apple tablet kullanıcıları, günlük hayatlarında iPad'i çok sık kullanmak için sebep bulamıyor. Yeni modellere olan talep daha bu noktada bile sınırlı. Kısacası, katlanabilir iPhone için beklenti yüksek olsa da iPad için aynısı geçerli olmadığından proje, süresiz bir şekilde rafa kaldırıldı.