Apple Watch'ın Acil Durum Çağrıları Önemli Sorunlara Yol Açmaya Başladı!

Polis memurları, Apple Watch'ın çeşitli otomatik arama işlevleri nedeniyle Birleşik Krallık'ta acil servislere yapılan aramalardaki artıştan ötürü rahatsız olduklarını belirtti.

Çarpışma Algılama ve Düşme Algılama gibi özellikler, insanların hayati tehlikeden kurtarıldığı hikâyelerin ana kaynağı olsa da, acil servisler için çoğu zaman yük de olabiliyor.

Telegraph'ın haberine göre Ulusal Polis Şefleri Konseyi (NPCC), akıllı cihazların yazılım işlevlerinin ülkedeki polis güçleri tarafından alınan çağrıların miktarı üzerinde "önemli bir etkiye" sahip olduğunu söyledi.

Apple Watch'ın Birçok Hatalı Acil Durum Çağrısı Gönderdiği Belirtiliyor

Sorun, Apple Watch'ı bir kaza olduğunu düşünmesi için kandıran eylem ve faaliyetlerin neden olduğu yanlış tanımlamalardan kaynaklanıyor. Bu eylemler arasında hız trenine binmek ve ağırlık kaldırmak gibi durumlar yer alıyor.

Devon ve Cornwall polisine göre, yoğun bir gecede polis memurları 169 çağrı aldı ve her bir çağrının araştırılması için polisin 20 dakika zaman ayırması gerekti. BT ayrıca çağrı hacimlerinde yıldan yıla bir artış olduğunu ve Mayıs ayındaki günlük çağrı hacminin bir yıl öncesine göre %23'ün biraz üzerinde olduğunu belirtti.

Apple Watch'ın yanlışlıkla çağrı yaptığı durumlarda, NPCC, Apple'ın daha önce yayınladığı tavsiyeye uyarak, Apple Watch sahiplerini hatta kalmaya ve operatöre bunun yanlış bir alarm olduğunu söylemeye çağırıyor.

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