Apple Watch'ın Hayat Kurtaran Özelliği Türkiye'de!

Apple, geçtiğimiz yıl duyurduğu hipertansiyon bildirimleri özelliğini Türkiye'deki kullanıcılara sunuyor. Bu özellik sayesinde artık Apple Watch kullanıcısı olarak sağlık takibini çok daha kapsamlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Çok geç olmadan önce uzmana başvurarak önlem alabiliyor ve böylelikle önemli sorunların önüne geçebiliyorsunuz.

Apple Watch'ın Hipertansiyon Özelliği Türkiye'ye Geldi

Apple tarafından yapılan yeni açıklamada akıllı saatinin en yeni özelliklerinden biri olan hipertansiyon bildirimlerinin Türkiye'de kullanıma sunulduğunu belirtildi. Bu özellik, hipertansiyon belirtilerini takip ederek olası bir risk tespit edildiğinde kullanıcıları uyarıyor ve erkenden harekete geçmelerine olanak tanıyor.

Şirket, hipertansiyonun kalp krizi, felç ve böbrek hastalığının önde gelen nedenlerinden biri olduğunun altını çizerek dünya genelinde yaklaşık 1,4 milyar yetişkin insanı etkilediğini vurguladı. Büyük çoğunlukla gözle görülebilir belirtiler göstermemesi, çoğu insanın düzenli olarak doktora gitmemesi ve kolaylıkla gözden kaçabilmesi yüzünden çoğunlukla teşhis edilemediği ifade edildi.

Apple Watch kullanıcılarına sunulan bu hipertansiyon bildirimleri, damarların kalp atışına nasıl tepki verdiğini analiz etmek üzere optik kalp sensöründen gelen verileri kullanıyor. Algoritma, 30 günlük dönemler içinde arka planda siz farkında olmadan çalışmayı sürdürüyor. Hipertansiyon belirtilerinin süreklilik gösterdiğini belirlemesi hâlinde kullanıcıları bilgilendiriyor.

Bu bildirimler, kullanıcıların sağlığına dair önemli bilgiler edinmesini sağlıyor. Böylece ortaya ciddi sonuçlar çıkmasına neden olabilecek bir sağlık sorunu riskini engellemek için bir uzmana başvurabiliyor. Şirkete göre özelliğin geliştirme sürecinde gelişmiş yapay öğrenme yöntemleri ile 100 binden fazla kişinin katıldığı birçok çalışmadan elde edilen eğitim verileri kullanıldı.

Bu özelliğin performansı daha sonra 2 binden fazla katılımcının bulunduğu klinik bir çalışma ile doğrulandı. Şirkete göre hipertansiyon bildirimleri tüm vakaları tespit edemese de Apple Watch'ın desteği ile kullanıma sunulduğu ilk yıl içinde dünya çapında teşhis edilmemiş hipertansiyonu olan 1 milyondan fazla kullanıcıya bildirim göndereceği öngörülüyor.