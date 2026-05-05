8000 mAh Bataryalı Ucuz Telefon Geliyor! 8 GB RAM'e Sahip

TECNO'nun yeni telefonu Pova 8 5G'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefon, bir sertifika platformunda görüldü. Yakında tanıtılması beklenen telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemci bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızına da sahip olacak.

TECNO Pova 8 5G'nin FCC Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

TECNO Pova 8 5G, LK6 model numarası ile birlikte FCC sertifikası aldı. Bu sertifika, telefonun global pazarda piyasaya sürüleceği anlamına geliyor. Sertifika göre telefon 5G, Bluetooth, Wi-Fi, GPS ve NFC teknolojilerini destekleyecek. NFC, iki cihazın birbirine çok yakın mesafedeyken kablosuz olarak veri alışverişi yapmasını sağlıyor. Örneğin marketlerde veya mağazalarda telefonu kullanarak temassız ödeme yapılabiliyor.

TECNO Pova 8 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

İşlemci: Dimensity 7100

RAM: 8 GB (Başka seçenekler olabilir.)

Depolama: 256 GB (Başka seçenekler olabilir.)

Batarya: 8.000 mAh

Hızlı Şarj : 45W

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HIOS 16

TECNO Pova 8 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

TECNO'nun yeni telefonunda Dimensity 7100 işlemcisinden alacak. MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 90 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu arada 6 nm bir işlemci, 12 nm işlemciye kıyasla hem daha verimli hem de daha yüksek hızda çalışıyor.

Dimensity 7100 işlemcisi daha önce Infinix Note Edge ve TECNO Pova Curve 2'de de tercih edilmişti. Serinin bir önceki modeli olan Pova 7 5G'de ise MediaTek tarafınadn 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 7300 Ultimate bulunuyor. Bu işlemcinin de çoğu mobil oyun için yeterli bir performans sunduğunu belirtelim.

TECNO Pova 8 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Pova 8 5G'nin ekranı, 6,7 inç civarı bir büyüklüğe sahip olacak. Telefon ayrıca 144Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Pova 7 5G'de 6,78 inç ekran boyutu, 1080 x 2460 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 144Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Önceki modelde ayrıca 900 nit maksimum parlaklık bulunuyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 900 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Bu pa rlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

TECNO Pova 8 5G'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Telefon 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Pova 8 5G ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Serinin bir önceki modelinde ise 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Dolayısıyla yeni telefonun batarya kapaistesi tarafında önemli bir artış yaşanacak.

TECNO Pova 8 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

TECNO Pova 8 5G'nin'nin 2026 yılının mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve rnek seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Pova 7 5G, geçtiğimiz yılın temmuz ayında tanıtılmıştı.

TECNO Pova 8 5G Türkiye'de Satılacak mı?

TECNO Pova 8 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Spark 40 Pro 4G, Spark Slim ve Camon 40 dahil olmak üzere TECNO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pova 8 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

TECNO Pova 8 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

TECNO Pova 8 5G için 157 dolar (7 bin TL) başlangıç fiyat etiketi beilrlenmişti. Pova 8 5G'nin önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 180 dolar (8.139 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 16 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

TECNO Pova 8 5G'nin batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Cihazın ayrıca PUBG Mobile gibi donanımı zorlamayan mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacağını söyleyebilirim.