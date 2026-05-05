Türkiye'de En Çok Satılan Elektrikli Arabalar: Togg, Tesla'yı Geçti!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan rapor ile birlikte Türkiye'de 2026 yılının nisan ayında en çok elektrikli satılan arabalar belli oldu. Togg'un iki otomobili, ilk üçe girerek önemli bir başarı elde etti. Listede ayrıca KG Mobility, Mini, Opel, Tesla ve Citroen dahil olmak üzere pek çok markanın otomobilleri de bulunuyor.

Türkiye'de Nisan 2026'da En Çok Hangi Elektrikli Arabalar Satıldı?

Togg T10X: 2.278 adet KG Mobility Torres: 1.604 adet Togg T10F: 1.543 adet Mini Countryman: 1.310 adet Opel Frontera: 1.184 adet Volvo EX30: 948 adet Tesla Model Y: 880 adet Citroen C3: 736 adet Citroen C3 Aircross: 596 adet Kia EV3: 594 adet

En ucuz elektrikli otomobiller arasında yer alan Togg T10X, 2 bin 278 satış adedine ulaşarak zirvede yer aldı. İkinci sırada 1.604 satış adedi ile KG Mobility Torres bulunuyor. Togg'un diğer otomobil modeli T10F ise 1.543 satış adedi ile üçüncü sırada konumlandı. Bu otomobilleri 1.310 satış adedi ile Mini Countryman takip etti.

Beşinci sırada 1.184 satış adediyle Opel Frontera, altıncı sırada ise 948 satış adediyle Volvo EX30 bulunuyor. Tesla Model Y, gçetiğimiz ay 880 adet satılarak yedinci sırada yer aldı. Bu elektrikli arabaları 734 satış adediyle Citroen C3 ve 596 satış adediyle Citroen C3 Aircross takip etti.. 10 sırada ise 594 satış adediyle Kia EV3 bulunuyor.

En Çok Elektrikli Araba Satan Markalar Hangileri? (Ocak-Nisan 2026)

Togg: 13.240 adet BYD: 6.538 adet KG Mobility: 4.812 adet Mini: 4.228 adet Citroen: 3.717 adet Volvo: 3.467 adet Opel: 3.124 adet Tesla: 3.025 adet Mercedes-Benz: 2.040 adet Hyundai: 1.951 adet

Togg, nisan ayında Türkiye'de en çok elektrikli araba satan marka oldu. Togg'un ocak ile nisan ayları arasında 13 bin 240 adet elektrikli araba sattığı açıklandı. Çin merkezli otomobil üreticisi BYD ise Ocak-Nisan 2026 döneminde 6 bin 538 adet elektrikli otomobil satarak listenin ikinci sırasında yer aldı. Bu markaları 4 bin 812 satış adedi ile KG Mobility takip etti.

Dördüncü sırada 4 bin 228 satış dedi ile Mini, beşinci sırada ise 3 bin 717 satış adedi ile Citroen konumlandı. Volvo, 2026 yılının ocak ile nisan ayları arasında 3 bin 467 adet elektrikli otomobil sattı. Bu markayı 3 bin 124 satış adedi ile Opel takip etti. Sekizinci sırada 3 bin 25 satış adedi ile Tesla, 10. sırada ise 2 bin 40 satış adedi ile Mercedes-Benz bulunuyor.

Ocak-Nisan 2026'da En Çok Hangi Elektrikli Otomobiller Satıldı?

Togg T10X: 7.238 adet Togg T10F: 6.002 adet KG Mobility Torres: 4.812 adet Mini Countryman: 4.228 adet Tesla Model Y: 3.025 adet Opel Frontera: 2.715 adet Volvo EX30: 2.227 adet BYD Sealion 7: 1.981 adet Citroen C3: 1.723 adet Citroen C3 Aircross: 1.701 adet

ODMD'nin raporuna göre 2026 yılının ocak-nisan ayları arasında Togg T10X, 7 bin 238 adet satıldı. Böylece T10X, zirvede yer alarak önemli bir başarı elde etti. Togg T10F ise 6 bin 2 satış adedine ulaştı. Bu markaları 4 bin 812 satış adedi ile KG Mobility Torres takip etti. Dördüncü sırada ise 4 bin 228 satış adedine sahip olan Mini Countryman konumlandı.

Tesla Model Y, Ocak-Nisan 2026 döneminde 3 bin 25 adet satıldı. Otomobil böylece beşinci sırada yer aldı. Bu elektrikli arabayı 2 bin 715 satış adedi ile Opel Frontera takip etti. Listede ayrıca Volvo EX30, BYD Sealion 7, Citroen C3, Citroen C3 AirCross, BYD Atto 2, BMW X1 ve Volvo EX40 dahil olmak üzere pek çok araç bulunuyor.

Editörün Yorumu

Listeyi göz önünde bulundurduğumda T10X ve T10F'in çok sevildiğini söyleyebilirim. T10X zirvede konumlanırken T10F ise üçüncü sırada yer aldı. Mart ayında da bu iki araç ilk üçe girmeyi başarmıştı. T10F'in bu kadar kısa sürede bu konuma yükselebilmesinin önemli bir başarı olduğunu düşünüyorum. Bu arada Tesla Model Y'nin yedinci sırada yer alması şaşırttı.