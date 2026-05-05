OpenAI'dan Çok Güçlü Telefon Geliyor! Her Komutu Yerine Getirecek

OpenAI, birkaç yıl önce gelişmiş yapay zeka modelinden güç alan ChatGPT'yi genel kullanıma açarak sektörde büyük bir hareketliliğe neden oldu. Microsoft, Google ve daha birçok teknoloji devinin yapay zeka alanına yoğunlaşmasını sağlayan şirket, şimdi de bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. İlk ortaya çıkan bilgilere göre bu cihaz son derece güçlü olacak.

OpenAI'ın Telefonunun Özellikleri Neler Olacak?

İşlemci: Dimensity 9600

Dimensity 9600 RAM Teknolojisi: LPDDR6

LPDDR6 Depolama Teknolojisi: UFS 5.0

UFS 5.0 Yapay Zeka Desteği: Mevcut

OpenAI'ın Telefonunda Hangi İşlemci Bulunacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre OpenAI'ın akıllı telefonu, Dimensity 9600'ün özel bir sürümünden güç alacak. Bu işlemcinin 2 nm üretim süreciyle geliştirilmesi bekleniyor. Bu değerin tam olarak ne anlama geldiğini bilmeyenler için küçük bir örnek vermek gerekirse bir yerleşim alanını baz alabiliriz.

Bu değer ne kadar düşük olursa yerleşim alanınıza da o kadar çok bina inşa edebilirsiniz. Örneğin bu binalardan birine bir paket teslim edilmesi gerektiğini varsayalım. Eğer değer yüksek olsaydı bir binadan diğerine gitmek için katedilmesi gereken mesafe daha yüksek olacaktı çünkü binalar arasında epey boşluk bulunacaktı.

Bu da daha çok zaman alacak ve enerji tüketimine yol açacaktı ancak bu değer düşük olduğu için iki bina arasında gidilmesi gereken mesafe de azalacaktır. Bu da daha düşük güç tüketimi ve daha az ısınma gibi avantajlar sağlayacaktır. İşte OpenAI'ın akıllı telefonunda 2 nm üretim sürecinin tam da bu artılarını göreceğiz.

OpenAI'ın Telefonunda Hangi Özellikler Öne Çıkacak?

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, LPDDR6 RAM ve UFS 5.0 depolama teknolojileri ile birlikte piyasaya sürülecek. Tahmin edebileceğiniz üzere bu yapay zeka odaklı bir cihaz olacak. O yüzden hız da kritik öneme sahip. LPDDR6, önceki nesle göre çok daha yüksek hız ve düşük güç tüketimi anlamına geliyor. UFS 5.0'ın tercih edilecek olması ise mevcut verilerin hızlı şekilde getirilmesi ve yeni verinin çok kısa sürede kaydedilmesini sağlayacak.

OpenAI'ın Telefonunun Diğer Telefonlardan Farkı Ne Olacak?

OpenAI tarafından üzerinde çalışılan yeni akıllı telefonu rakiplerinden ayıracak önemli farkları olacak. Cihaz, OpenAI'ın şu anda Atlas web tarayıcısında mevcut olan AI agent desteğine sahip olacak. Kullanıcılar, bir işlem gerçekleştirmek için uygulamayı açıp çeşitli adımlardan geçmek yerine yapay zekaya ne yapmak istediğini söyleyecek. Yapay zeka ise kullanıcının isteğini doğrudan yerine getirecek. Bu bir yemek sipariş etmek de olabilir, uçak bileti almak da olabilir. Siz sadece komutu vereceksiniz, yapay zeka ise isteğinizi yerine getirecek.

OpenAI'ın Telefonu Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?

OpenAI, yeni akıllı telefonunu piyasaya sürmek için acele etmeyecek. Öyle ki cihazın seri üretimine 2027 yılının ilk yarısında başlanması planlanıyor. 2027-2028 yıllarında ise toplam 30 milyon adet cihazın müşterilere ulaştırılacağı öngörülüyor. Dolayısıyla bu akıllı telefonların denenebilmesi için önümüzde hâlâ uzun bir süre olduğunu söylemek mümkün.

OpenAI'ın Telefonu Türkiye'de Satılacak mı?

OpenAI'ın akıllı telefonunu Türkiye'de satışa sunup sunmayacağı ile ilgili henüz açıklamada bulunulmadı ama yapay zeka devinin şu an her hizmetinde Türkçe dil desteğini sunduğunu göz önünde bulundurursak Türkiye'de satılma ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Tabii, akıllı telefonun ne kadar fiyat etiketine sahip olacağının ve vergiler hesaba katıldığında fiyatın ne kadar artacağının da açıklığa kavuşması beklenmeli.

Bilindiği üzere OpenAI, Apple veya Samsung gibi uzun zamandır akıllı telefon pazarında var olan bir marka değil. O yüzden direkt dünya genelinde satışa başlamak yerine başlangıç için önceliğini ABD gibi belirli pazarlara verebilir. Bu durumda Türkiye'deki kullanıcıların akıllı telefonu denemek için birkaç yıl beklemesi gerekebilir.

Editörün Yorumu

OpenAI'ın yeni akıllı telefonunun merkezinde kullanıcı deneyiminin olacağını düşünüyorum. Bizim verdiğimiz talimatlara göre hareket eden AI agent desteği sayesinde uygulamalarda menüler arasında dolaşma gibi süreçler tarihe karışabilir. Bu da kullanıcıların günlük yaşamını kolaylaştırıp zamandan büyük ölçüde tasarruf etmesine yardımcı olabilir. Elbette ki şu an bilgiler çok sınırlı ama buna rağmen beklentileri yükseltmeyi başarmış durumda.