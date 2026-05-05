Xiaomi'den 144Hz Ekranlı Ucuz Telefon Geliyor! 8 GB RAM'i Var

Xiaomi, geçen yıl teknik özellikleriyle dikkat çeken Redmi 15 4G’yi tanıttı. 144 Hz yenileme hızı, 7.000 mAh batarya ve 50 megapiksel kamera gibi özelliklere sahip olan akıllı telefonun halefi için de çalışmalar başladı. Son gelişmeler Redmi 17 4G’nin tanıtım öncesinde önemli bir eşiği aştığını gösteriyor.

Redmi 17 4G FCC Sertifikası Aldı

Xiaomi'nin yaklaşan telefonu Redmi 17 4G 26012RN62L model numarasıyla FCC sertifikası aldı. Bu gelişme cihazın 4/6/8 GB RAM ve 128/256/512 GB dahili depolamayla raflardaki yerini alacağını doğruluyor. Bununla birlikte çift SIM ve 4G bağlantı desteğine sahip olacağını söyleyebiliriz.

Redmi 17 4G İşlemcisi Ne Olacak?

FCC sertifikası Redmi 17 4G'nin işlemcisiyle ilgili bir detay vermese de güvenilir kaynaklara göre telefonda Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 işlemcisi kullanılacak. Bu yonga seti 6 nm fabrikasyon süreciyle üretildi ve 7 nm tabanlı donanımlara göre daha az ısınıyor ve aynı zamanda daha yüksek performans sunuyor.

Söz konusu işlemci halihazırda vivo Y31d ve Honor X8d gibi modellerde karşımıza çıkıyor. Donanımın oyun performansına baktığımızda ise Mobile Legends’ta 50–60 FPS, EA Sports FC Mobile’da ise 30 FPS seviyesinde performans sunduğunu görebiliyoruz. Yani mobil pazardaki çoğu oyunu çok yüksek akıcılıkta olmasa da ciddi bir kasma veya donma yaşamadan oynayabileceksiniz.

Redmi 17 4G Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Maalesef şu ana dek akıllı telefonun ekran özelliklerine dair bir detay yok. Fakat burada geçen yıl piyasaya sürülen selefi Redmi 15 4G üzerinden bazı tahminlerde bulunabiliriz. Hatırlanacağı üzere cihazda 6,9 inç boyutlarında, 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan IPS LCD bir panel tercih edilmişti. Yeni modelde de bu ekran özelliklerinin çoğunun devam etmesi bekleniyor.

144Hz yenileme hızı 90Hz veya 120Hz panellere kıyasla menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda daha akıcı bir performans sunuyor.

Redmi 17 4G Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Redmi 15 4G’de 50 megapiksel ana kamera ve bir adet yardımcı sensör bulunuyordu. Önde ise 8 megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyordu. Henüz kesin olmamakla birlikte yeni modelde ana kameranın sabit kalması, ancak bir adet ultra geniş açı kamerasının eklenmesi sürpriz olmaz. Bu sensörün çözünürlüğü de 8 megapiksel veya daha üzeri olacak gibi görünüyor.

Redmi 17 4G Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Hatırlanacağı üzere Redmi 15 4G geçtiğimiz yılın ağustos ayında tanıtılmıştı. Bu kapsamda markanın selefinin tanıtım takvimini benimsemesi bekleniyor. Yani Redmi 17 4G çok yüksek ihtimalle temmuz veya ağustos aylarında kullanıcıların karşısına çıkacak.

Xiaomi ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka. Şirket bu kapsamda Redmi 15 4G'yi de Türkiye'de satışa sunmuştu. Bunu göz önüne alarak yaklaşan Redmi 17 4G'nin de tanıtıldıktan birkaç ay sonra ülkemize gelmesi bekleniyor. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Redmi 17 4G Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi 15 4G Türkiye'de an itibariyle 15.999 TL'lik fiyat etiketiyle satılıyor. Yeni modelin işlemci, batarya ve kamera tarafında daha güçlü özelliklere sahip olma ihtimali bulunduğundan çok yüksek ihtimalle 17.999 TL seviyesinde bir fiyatla raflardaki yerini alacağını söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Redmi 17 4G'nin şu ana dek ortaya çıkan özellikleri selefi gibi segmentine rağmen üst düzey bir performans sunacağını düşünüyorum. Özellikle Snapdragon 6s 4G Gen 2 işlemcisi, 8 GB'a kadar çıkabilen RAM ve 512 GB'a kadar çıkabilen dahili depolama opsiyonları kullanıcıların ilgisini çekecektir diyebilirim.