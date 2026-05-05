Şık Görünümlü Akıllı Bileklikler Tanıtıldı! Sağlık Takibi ve Dahası

Inllie, Luna Core Bracelet ve Sense Core Band olmak üzere iki yeni akıllı bileklik tanıttı. Her ikisi de oldukça zarif tasarıma sahip olan cihazlar, ideal pil ömrü ve gelişmiş sağlık özellikleri ile birlikte geliyor. Özellikle uyku düzeni ile ilgili şikâyetleri olan kişiler için uygun model olarak ön plana çıkıyorlar.

Luna Core Bracelet'ın Nasıl Bir Tasarımı Var?

Luna Core Bracelet, bakıldığında sıradan bir mücevher gibi görünüyor. İlk bakışta bunun teknoloji ile uzaktan yakından bir ilgisi olduğu düşünülmüyor. Sadece 11,6 gram ağırlığında olduğu için uzun süreli kullanım için de epey uygun olduğu söylenebilir. Sade tasarımı sayesinde bilekte de kaba durmuyor.

Sense Core Band'in Nasıl Bir Tasarımı Var?

Sense Core Band, ince bir akıllı bileklik olarak kullanıcıların karşısına çıkıyor. Cihazın küçük bir ekranı bulunuyor. Bu ekran sayesinde saat, adım ve diğer verilere kolaylıkla erişilebiliyor. Akıllı bileklik hem metal hem silikon kordonla kullanılabiliyor. İnce tasarımı sayesindeyse Luna Core Bracelet gibi kaba bir görüntüye neden olmuyor.

Inllie'nin Yeni Akıllı Bilekliklerinin Özellikleri Neler?

Sağlık Özellikleri: Kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, stres, kadın sağlığı takibi ve uyku analizi

Kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, stres, kadın sağlığı takibi ve uyku analizi Batarya Kapasitesi: Luna Core 26 mAh, Sense Core 18 mAh

Luna Core 26 mAh, Sense Core 18 mAh Pil Ömrü: 5-7 güne kadar

5-7 güne kadar Ağırlık: 11,6 gram (Luna Core Bracelet) / 16,5 gram (Sense Core Band)

Inllie tarafından geliştirilen akıllı bileklikler sadece tasarım yönünden birbirinden ayrılıyor. Donanım tarafında ise tüm özellikleri paylaşıyorlar. Her iki cihaz da kullanıcıların en çok ihtiyaç duyduğu sağlık özelliklerini içeriyor. Öte yandan ideal bir kullanım süresi elde etmenize imkân tanıyorlar.

Inllie'nin Yeni Akıllı Bilekliklerinin Pil Ömrü Ne Kadar?

Inllie'nin yeni akıllı bileklikleri tek şarjla 5 ila 7 gün pil ömrü sunuyor. Luna Core Bracelet hiç kullanılmadan bekletildiğinde 12 güne kadar açık şekilde durabiliyor. Sense Core Band'de ise bu süre 10 gün. Bu arada Luna Core'un 26 mAh, Sense Core'un 18 mAh batarya kapasitesine sahip olduğunu belirtelim.

Inllie'nin Yeni Akıllı Bilekliklerinin Sağlık Özellikleri Neler?

Akıllı bilekliklerin her ikisi de kandaki oksijen seviyesi, kalp atış hızı, stres, kadın sağlığı takibi ve uyku analizi özellikleri ile birlikte geliyor. Özellikle kalbin normalden daha hızlı ya da yavaş attığının belirlenmesi durumunda uzmanlara erkenden başvurmanıza yardımcı oluyor. Böylece olası sağlık sorunları da erkenden tespit edilebiliyor.

Inllie'nin Yeni Akıllı Bileklikleri Türkiye'de Satılacak mı?

Inllie şu anda Türkiye'de aktif olarak faaliyet yürütmüyor. Bu da yeni akıllı bilekliklerin doğrudan Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulmayacağı anlamına geliyor. Elbette ki cihazlara yoğun ilgi gösterilmesi durumunda ithalatçı garantili olarak Türkiye'ye getirilebilir. Tabii, bunun için kâr ve benzeri durumların da göz önünde bulundurulacağını unutmamak gerekiyor.

Inllie'nin Yeni Akıllı Bilekliklerinin Fiyatı Ne Kadar?

Inllie'nin yeni akıllı bileklik modellerinden biri olan Luna Core Bracelet için 149 dolar (6 bin 737 TL), Sense Core Band içinse 109 dolar (4 bin 928 TL) fiyat etiketi belirlendi. İlk model eğer Türkiye'de satışa sunulursa vergiler ve diğer maliyetlerle birlikte fiyatı 9 bin TL civarında olacaktır. İkinci modelin fiyatı ise 7 bin TL'yi bulacaktır.

Editörün Yorumu

Inllie'nin yeni akıllı bilekliklerinin tasarımını oldukça beğendim. Her türlü kıyafete uyum sağlayacağını düşünüyorum. Bu şık tasarımın yanında gelişmiş sağlık özelliklerinin bulunması da önemli bir avantaj. Pil ömrünün de genel kullanıcı kitlesi için yeterli olduğunu söyleyebilirim. Hem zarif tasarım hem işlevsel model arayanlar için ideal görünüyor.