Apple'ın Yeni Özelliği Meğerse Kopyaymış: Şirkete Servet Ödeyecek!
Apple'ın, Watch modellerindeki kan oksijen sensörünün patentini ihlal ettiği ortaya çıktı. Şirket patentin sahibi Masimo'ya milyonlarca dolar tazminat ödeyecek.
⚡ Önemli Bilgiler
- Kaliforniya'daki federal jüri, Apple Watch'ların düşük güç tüketimli nabız oksimetresi özelliklerini kapsayan bir Masimo patentini ihlal ettiğine karar verdi.
- Jüri, Apple'ın Masimo'ya 634 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.
Teknoloji dünyasının dev isimlerinden Apple rakibi Masimo ile girdiği patent savaşında ağır bir darbe aldı. Kaliforniya'daki federal bir jüri Apple Watch'ların kan oksijen ölçüm özelliği nedeniyle açılan davada Masimo’yu haklı buldu.
Jüri kararına göre Apple, akıllı saatlerinde kullandığı sensör nedeniyle Masimo'ya ait düşük güç tüketimli nabız oksimetresi özelliklerini kapsayan bir patenti ihlal etti. Davanın sonucunda Apple'a kesilen ceza ise adeta dudak uçuklatan cinsten. İşte detaylar!
Apple, Watch'lardan Elde Ettiği Geliri Masimo'ya Ödeyecek
Mahkeme kararına göre Apple, patent ihlali nedeniyle Masimo'ya 634 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kalacak. Bu tazminat, şirketin söz konusu ihlali içeren ve satışı gerçekleştirilen 43 milyon adet Apple Watch'tan elde ettiği kazanca denk geliyor. Bilmeyenler için mevcut özelliğe Apple Watch Series 9 modellerine kadar yer verilmişti.
Dava boyunca tartışmanın büyük bir kısmı, Apple Watch’un Masimo'nun patent tanımındaki "hasta monitörü" kategorisine girip girmediği üzerine odaklandı. Apple cephesi davada "hasta monitörü" teriminin yalnızca sürekli izleme için tasarlanmış cihazları ifade ettiğini savunarak, "Tüm hasta monitörlerinin temel özelliği, önemli tıbbi olayları kaçırmamalarıdır," argümanını öne sürdü.
Şirket ayrıca, cihazın kalp atış hızı uyarısı özelliğinin dahi sadece kullanıcı en az 10 dakika hareketsiz kaldığında devreye girdiğini belirterek, Apple Watch'un sürekli izleme cihazı tanımından muaf tutulması gerektiğini iddia etti. Masimo cephesi ise Apple Watch’un yüksek kalp atış hızlarını %95 hassasiyetle tespit ettiğini ve dolayısıyla cihazın bir "hasta monitörü" olarak nitelendirildiğini öne sürdü.
Mahkeme kararının ardından açıklamalarda bulunan Apple sözcüleri, Masimo'nun "Apple’ı birden fazla mahkemede dava ettiğini ve büyük çoğunluğu geçersiz sayılan 25'ten fazla patent ileri sürdüğünü" ifade ederek jüri kararını temyize götüreceklerini resmen duyurdu. Gelişmeler için takipte kalın!
Apple Watch Series 11 Tanıtıldı!
Merakla beklenen Apple Watch Series 11 sonunda tanıtıldı. Peki yeni Watch tüketicilere neler sunuyor? İşte Apple Watch Series 11 özellikleri ve detayları...
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu ilginç patent davasında haklı olan taraf kim? Yorumlarda buluşalım.