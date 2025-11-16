Apple'ın Yeni Özelliği Meğerse Kopyaymış: Şirkete Servet Ödeyecek!

Teknoloji dünyasının dev isimlerinden Apple rakibi Masimo ile girdiği patent savaşında ağır bir darbe aldı. Kaliforniya'daki federal bir jüri Apple Watch'ların kan oksijen ölçüm özelliği nedeniyle açılan davada Masimo’yu haklı buldu.

Jüri kararına göre Apple, akıllı saatlerinde kullandığı sensör nedeniyle Masimo'ya ait düşük güç tüketimli nabız oksimetresi özelliklerini kapsayan bir patenti ihlal etti. Davanın sonucunda Apple'a kesilen ceza ise adeta dudak uçuklatan cinsten. İşte detaylar!

Apple, Watch'lardan Elde Ettiği Geliri Masimo'ya Ödeyecek

Mahkeme kararına göre Apple, patent ihlali nedeniyle Masimo'ya 634 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kalacak. Bu tazminat, şirketin söz konusu ihlali içeren ve satışı gerçekleştirilen 43 milyon adet Apple Watch'tan elde ettiği kazanca denk geliyor. Bilmeyenler için mevcut özelliğe Apple Watch Series 9 modellerine kadar yer verilmişti.

Dava boyunca tartışmanın büyük bir kısmı, Apple Watch’un Masimo'nun patent tanımındaki "hasta monitörü" kategorisine girip girmediği üzerine odaklandı. Apple cephesi davada "hasta monitörü" teriminin yalnızca sürekli izleme için tasarlanmış cihazları ifade ettiğini savunarak, "Tüm hasta monitörlerinin temel özelliği, önemli tıbbi olayları kaçırmamalarıdır," argümanını öne sürdü.

Şirket ayrıca, cihazın kalp atış hızı uyarısı özelliğinin dahi sadece kullanıcı en az 10 dakika hareketsiz kaldığında devreye girdiğini belirterek, Apple Watch'un sürekli izleme cihazı tanımından muaf tutulması gerektiğini iddia etti. Masimo cephesi ise Apple Watch’un yüksek kalp atış hızlarını %95 hassasiyetle tespit ettiğini ve dolayısıyla cihazın bir "hasta monitörü" olarak nitelendirildiğini öne sürdü.

Mahkeme kararının ardından açıklamalarda bulunan Apple sözcüleri, Masimo'nun "Apple’ı birden fazla mahkemede dava ettiğini ve büyük çoğunluğu geçersiz sayılan 25'ten fazla patent ileri sürdüğünü" ifade ederek jüri kararını temyize götüreceklerini resmen duyurdu. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu ilginç patent davasında haklı olan taraf kim? Yorumlarda buluşalım.