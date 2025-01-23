Apple Akıllı Saat Kayışlarında "Tehlikeli Kimyasal" Kullandığı İddiasıyla Dava Edildi

Apple, bazı Apple Watch modellerinin kayışlarında PFAS (per- ve poli-floroalkil maddeler) adı verilen zararlı kimyasalları kullandığı gerekçesiyle dava edildi. PFAS, uzun süre çevrede kalabilen ve sağlığa zararlı etkileriyle bilinen Avrupa Birliği'nin yakın zamanda yasakladığı "sonsuz kimyasallar" olarak adlandırılıyor. İşte detaylar!

Apple, Apple Watch Kayışlarında PFAS Kullanmakla Suçlanıyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde açılan davada Apple’ın bazı Apple Watch kayışı modellerinde PFAS kullandığı iddia edildi. Şirket her ne kadar bunu yalanlayarak kayışların üretiminde fluoroelastomer kullandığını belirtse de davacılar, bu tanımın PFAS içeriğini gizlediğini iddia ediyor.

Bilmeyenler için PFAS; ter, cilt yağı ve losyonlara karşı dayanıklılığı nedeniyle sıkça tercih edilen bir kimyasal. Ancak bu maddeler uzun süre cilde temas ettiğinde vücut tarafından emilerek zararlı sonuçlar doğurabiliyor. Bilimsel çalışmalar PFAS’ın kanser riskini artırabileceği, bağışıklık sistemini baskılayabileceği ve hamilelikte zararlı etkiler yaratabileceğini gösteriyor.

Dava, Notre Dame Üniversitesi'nde yapılan ve Aralık ayında yayımlanan bir çalışmaya dayanıyor. Çalışmaya göre fitness takip cihazları ve akıllı saat kayışlarında yüksek seviyede PFAS bulunuyor. Araştırma kapsamında 22 farklı kayış incelendi. Perfluorohekzanoik asit (PFHxA) gibi belirli PFAS türlerinin, bazı kayışlarda 1.000 ppb’den fazla olduğu belirlendi.

Araştırma, test edilen ürünlerin arasında Apple, Fitbit, Google ve Samsung gibi markalara ait cihazların bulunduğunu söylüyor. Ancak davada adı geçen tüm Apple Watch kayışlarının bu çalışmada yer alıp almadığı net değil.

Davacılar, Apple’ın PFAS’ın zararlı etkilerini bildiğini ancak tüketicilere bu konuda bilgi vermediğini iddia ediyor. Apple, 2022 yılında PFAS’ı ürünlerinden kaldırmayı taahhüt eden bir belge yayımlamıştı. Konuyla iligli henüz resmi bir açıklama gelmezken, Apple'ın bu tür konularda "duyarlı" firmalardan biri olduğunun ve bu olayın iddia edilidiği gibi olmayabileceğinin de altını çizmekte fayda var.