Apple Watch 11’in 24 Saatlik Pil İddiası Ne Kadar Gerçek?

Apple, 9 Eylül'de gerçekleşen Awe Dropping etkinliğinde yeni ürünlerini tanıttı. iPhone 17'ler ve iPhone Air'i bir kenara koyduğumuzda ise gecenin yıldızı ise Apple Watch Series 11 oldu. Şirketin yeni akıllı saat modelleri yeni ve iyileştirilmiş özellikleriyle kullanıcıların beğenisini kazandı.

Özellikle de 24 saat pil ömrü iddiası kullanıcıları en çok heyecanlandıran değişiklik oldu. Ancak son yapılan incelemeler 24 saat pil ömrünün pek de gerçekçi olmayabileceğini gösteriyor.

Apple Watch Series 11 Batarya Süresi Abartı Olabilir

Apple Wacth her ne kadar "harika" bir ürün olarak kabul edilse de söz konusu pil ömrü olduğunda kullanıcıları biraz hayal kırıklığına uğratıyor. Saat, çoğu rakibinin aksine bir günün altında pil ömrüne sahip ve neredeyse her gün şarj edilmesi gerekiyor. Bu da kullanıcıların düzenini bozuyor ve Apple Watch'u daha az tercih edilebilir bir ürün haline getiriyor.

Bu nedenle Apple Watch Series 11'in daha iyi bir pil ömrü sunacağı iddiası duyanları ilk etapta heyecanlandırdı. Geçtiğimiz yıllarda 18 saat olarak belirtilen kullanım süresi bu sene 24 saat olarak açıklandı. Ancak resmi test senaryolarına bakıldığında bu farkın donanımdan çok test yöntemindeki değişiklikten kaynaklandığı ortaya çıktı.

Apple'ın 24 saat kullanım süresi 300 ekran kontrolü, 90 bildirim, 15 dakika uygulama kullanımı, 60 dakika egzersiz ve 6 saat uyku takibi yapılan bir kullanım senaryosuna dayanıyor. Geçtiğimiz yıl ise bu kriterlerin farklı olduğu belirtiliyor. Gerçekte ise saat yüzde 7 ila 10 arası bir pil kapasitesi artışıyla geliyor.

Yani evet saat gerçekten de daha büyük bir pile sahip. Ancak 18 saatten 24 saate çıkış gibi yüzde 33’lük bir fark, teknik olarak gerçeği tam yansıtmıyor gibi duruyor. Apple'ın yazılım alanındaki başarısı bilinen bir gerçek. Ancak saat iddia edildiği gibi başarılı mı şimdilik belirsiz. Bunun için Tamindir gibi bağımsız platformların incelemelerini beklemek dışında bir şansımız yok.