Ses Kaydı Alıp Yazıya Döken Akıllı Saat Tanıtıldı! AMOLED Ekranı Var

Noise, yeni akıllı saati NoiseFit Halo 3'ü tanıttı. Klasik kol saatlerinden ilham alınarak tasarlanan kayışla gelen model, yapay zeka destekli özellikler başta olmak üzere yüksek parlaklık değeri, ideal pil ömrü ve çok daha fazlası ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Marka, tüm bu özellikler ile günlük yaşamı oldukça kolaylaştırmayı amaçlıyor.

NoiseFit Halo 3'ün Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 1,43 inç

1,43 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Maksimum Parlaklık: 1000 nit

1000 nit Sağlık Özellikleri: Kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi ve stres takibi

Kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi ve stres takibi Suya Dayanıklılık: 10 metreye kadar

10 metreye kadar Pil Ömrü: 7 güne kadar

7 güne kadar Kayış Seçenekleri: Metal, silikon ve deri

Metal, silikon ve deri Diğer Özellikleri: Sabah özeti, sesli komutlar, ses kaydı, sesi metne dönüştürme, kişiselleştirilmiş duvar kâğıtları

Sabah özeti, sesli komutlar, ses kaydı, sesi metne dönüştürme, kişiselleştirilmiş duvar kâğıtları Uyumluluk: Android ve iOS

NoiseFit Halo 3'ün Ekran Özellikleri Neler?

Metal, deri ve silikon olmak üzere üç farklı kayış seçeneği ile sunulan NoiseFit Halo 3, 1,43 inç ekran büyüklüğüne sahip. Canlı bir görüntü ve derin siyahlar gibi avantajları olan AMOLED ekran üzerinde 1000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yüksek parlaklık değeri sayesinde gün ışığı altında ekranı görmeyi kolaylaştırıyor. Nisan 2026'nın sonuna doğru tanıtılan NoiseFit Diva Araya'nın ise 1,28 inçlik AMOLED ekrana sahip olduğunu, bu ekranın 850 nit maksimum parlaklık sunduğunu belirtelim.

NoiseFit Halo 3'ün Sağlık Özellikleri Neler?

Cihaz, bir akıllı saatte olması gereken tüm temel sağlık özelliklerini sunuyor. Bunların arasında kandaki oksijen seviyesi, kalp atış hızı ve stres takibi özellikleri mevcut. Ayrıca uyku düzeni, aktiviteler ve sağlıkla ilgili diğer tüm kritik bilgileri içeren sabah özetleri özelliği de bulunuyor. Bu özellik sayesinde sağlık durumuna ilişkin kapsamlı raporlar elde edilebiliyor.

NoiseFit Halo 3'ün Pil Ömrü Ne Kadar?

Akıllı saat, 7 güne kadar pil ömrü sunuyor. Bu sürenin günlük kullanım için ideal olduğunu belirtmek gerekiyor. Hatta sadece sağlıklı yaşam için spor yapan yani profesyonel hedefleri olmayanlar için de yeterli olacağı söylenebilir ancak uzun bir süre boyunca açık hava aktiviteleri ile zaman geçirenler açısından biraz yetersiz kalabilir.

NoiseFit Halo 3'ün Öne Çıkan Diğer Özellikleri Neler?

Kişiselleştirilmiş duvar kâğıtları kullanmaya imkân sağlayan NoiseFit Halo 3 modelinde sesli komutlar özelliği mevcut. Bu sayede kullanıcılar elini kullanmadan hızlı işlem gerçekleştirebiliyor. Ses kaydı almanızı mümkün kılan akıllı saat, bunları yazıya dönüştürme özelliği de sunuyor. Uzun bir ses kaydı varsa bunu klasik yollarla yazıya dökmekle uğraştırmıyor. Yapay zeka, kullanıcının yerine ses kaydının transkripsiyonunu çıkarıyor.

NoiseFit Halo 3'ün Fiyatı Ne Kadar?

NoiseFit Halo 3 için 58 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 2 bin 631 TL'ye denk geliyor. Bu akıllı saat eğer Türkiye'de satışa sunulursa fiyatı vergiler ve diğer ek maliyetlerle beraber 5 bin TL'yi bulacaktır. Konu ile ilgili resmî açıklamada bulunulmadığını, fiyatın değişiklik gösterebileceğini unutmamak gerek.

NoiseFit Halo 3 Türkiye'de Satılacak mı?

Noise'ın akıllı saatleri şu an Türkiye'de satılmıyor. Bunu göz önünde bulundurursak NoiseFit Halo 3'ün Türkiye'de satışma ihtimalinin şimdilik düşük olduğunu söyleyebiliriz. Elbette ki geçmişte Türkiye'de faaliyet yürütmese de daha sonra gelen birçok marka bulunuyor ki bunların en önemli örneklerinden biri Xiaomi. Eğer Noise da küresel pazarda daha etkili bir isim hâline gelirse bu tür ürünleri Türkiye'deki kullanıcılarla buluşmaya başlayabilir.

Editörün Yorumu

NoiseFit Halo 3'ün şık tasarımı sayesinde oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edeceğini düşünüyorum. AMOLED ekran ve yüksek parlaklık değeri sunması önemli bir avantaj oluşturuyor. Dışarıda kullanımı oldukça kolay ve sorunsuz hâle getirerek kullanıcı deneyimine önemli katkıda bulunuyor.

Diğer yandan yapay zeka özellikleri de epey etkileyici görünüyor. Sesli komutlar, ses kaydını yazıya dökme gibi özellikler, Noise'ın yenilikçi yaklaşımına bu akıllı saatte de bağlı kaldığını gösteriyor. Temel sağlık ve spor özelliklerini de içerdiği için cihaz bir eksiklik hissettirmiyor. Tabii ki profesyonel sporcuların mevcut sağlık özelliklerinden daha fazlasına ihtiyacı olabilir ama bu özellikler, günlük kullanım için akıllı saat arayanlar için Halo 3'ün ideal bir seçenek olmasını sağlıyor.