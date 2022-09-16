Apple Watch Series 8 ve SE Satışları Başladı

Bu yılın en beklenen teknoloji etkinlikleri arasında gösterilen Apple etkinliğinde tanıtılan yeni nesil akıllı saatler Apple Watch Series 8 ve Apple Watch SE 16 Eylül itibarıyla raflarda yerini aldı. Önceki nesle kıyasla ufak iyileştirmeler barındıran saatler ülkemizde de satışa çıktı.

Apple Store, apple.com ve çeşitli internet alışverişi sitelerinden temin edilebilen akıllı saatler birçok farklı renk ve kayış seçeneği ile kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Apple Watch Series 8 Almaya Değer Mi? İlk İncelemeler!

Akıllı saat sektörünün güçlü firmalarından biri olan Apple, her sene olduğu gibi bu sene de yeni nesil akıllı saatlerini piyasaya sürdü. Sekizinci jenerasyon olarak adlandrılan Apple Watch akıllı saatler, toplamda 3 farklı modelle tanıtıldı. Standart model olan Apple Watch Series 8'in yanında uygun fiyatlı Apple Watch SE ve Apple Watch Ultra firmanın düzenlediği etkinlikte öne çıkan ürünler arasındaydı. Kullanıcılar profesyoneller için özel olarak düzenlenmiş Apple Watch Ultra için biraz daha beklemek zorunda olsa da nihayet Apple Watch Series 8 ve Apple Watch SE için satışlar başladı.

Ülkemizde Apple Watch Series 8 fiyatı 9.299 TL, Apple Watch SE fiyatı 5.999 TL olarak belirlendi. Bu sene akıllı saatlere gelen vergilerden nasibini alan Apple Watch serisi, artık daha ulaşılamaz hale gelmiş gibi görünüyor.

Birçok teknoloji haberi sitesi duyurulmalarının ardından yeni nesil saatleri incelemeye tabi tuttu. The Verge sitesinin yaptığı incelemede saatlerin önceki nesle büyük değişiklikler getirmemesi eleştirildi. Yazılım konusunda kullanıcı deneyimini artıran yenilikler getirilse de donanım anlamında yeniliklerin yetersizliği dikkat çekti. Apple Watch Series 8 ile birlikte şarj kapasitesi artsa da hala her gün şarj etmek gerekiyor. Bunun dışında teknoloji eleştirmenleri ikinci nesil Apple Watch SE'nin 2017 yılında çıkan Apple Watch Series 3'e birçok konuda benzediğini düşünüyor.