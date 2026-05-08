Xiaomi'den 200 MP Kameralı ve 8.000 mAh Bataryalı Amiral Gemisi Geliyor!

Xiaomi'nin yaklaşan amiral gemisi 17 Max için geri sayım başladı. Daha önce temel teknik özellikleri sızdırılan akıllı telefon tanıtım öncesi önemli bir sertifika aldı. Bu gelişme cihazın tanıtımının çok yakında yapılacağına dair sinyaller veriyor. İşte merak edilen detaylar!

Xiaomi 17 Max 3C Sertifikası Aldı

Xiaomi 17 Max, 2605EPN8EC model numarasıyla 3C sertifikası aldı. Bu gelişme akıllı telefonun 100W şarj desteğine sahip olacağını doğruluyor. Bununla birlikte yukarıda da belirttiğimiz üzere çok yakında kullanıcıların beğenisine sunulacağına dair sinyaller veriyor diyebiliriz.

Xiaomi 17 Max Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM: 16 GB'a kadar

Depolama: 1 TB'a kadar

Ana Kamera: 200 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 50 MP

Batarya: 8.000 mAh

Hızlı Şarj: 100W kablolu, 50W kablosuz

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Xiaomi 17 Max Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi 17 Max’te 6,9 inç boyutunda, 120Hz yenileme hızını ve 1.5K çözünürlüğü destekleyen OLED bir ekran mevcut olacak. Kullanıcılar yüksek yenileme hızı sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda çok daha akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecekler. Bununla birlikte panelin 1.5K çözünürlüğe sahip olması da görüntüleri net ve keskin bir şekilde görebileceğiniz anlamına geliyor. OLED teknolojisi ise siyah renkleri LCD panellere kıyasla daha gerçekçi ve canlı gösterebilecek.

Xiaomi 17 Max İşlemcisi Ne Olacak?

Akıllı telefonda Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi mevcut olacak. Bu yonga seti 3 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi ve 4 nm tabanlı rakiplerine kıyasla daha az ısınıyor ve daha yüksek performans gösteriyor. Aynı zamanda Xiaomi 17 Ultra ve Galaxy S26 Ultra gibi amiral gemisi modellerinde kullanılıyor. Donanımın oyun performansına baktığımızdaysa Fortnite’ı 80–90 FPS arasında çalıştırabildiğini görebiliyoruz. Yani mobil pazardaki çoğu yapımın en ufak bir sorun olmadan çalıştırabiliyor.

Xiaomi 17 Max Kamerası Nasıl Olacak?

Telefonda 200 megapiksel ana, 50 megapiksel ultra geniş açı ve 50 megapiksel periskop telefoto kameralardan oluşan üçlü bir kamera kurulumu mevcut olacak. Ön tarafta ise 50 megapiksellik bir selfie kamerasına yer verilecek. Hatırlanacağı üzere şubat ayında piyasaya sürülen Xiaomi 17 Ultra’da 50 megapiksel ana, 200 megapiksel periskop telefoto ve 50 megapiksel ultra geniş açı sensörleri bulunuyordu.

Ultra geniş açı kamerası fotoğraf çekimlerinizde kadraja daha fazla detay sığdırabilmenizi sağlıyor. Periskop telefoto sensörü ise uzaktaki nesneleri sanki yakınınızdaymış gibi fotoğraflamanızı sağlıyor.

Xiaomi 17 Max Bataryası Nasıl Olacak?

Xiaomi 17 Max’te 8.000 mAh kapasitesinde bir batarya yer alacak. 3C sertifikasına göre cihaz 100W kablolu şarj hızlarını destekleyebilecek. Karşılaştırma yapacak olursak Xiaomi 17 Ultra’da ise 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip 6.000 mAh kapasiteli bir pil bulunuyordu.

Xiaomi 17 Max Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Şu ana dek Xiaomi 17 Max'in tanıtımına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Fakat geçmiş raporlara göre mayıs ayının sonlarında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemenin daha doğru olacağını söylemek mümkün.

Bilindiği gibi Xiaomi 17 Ultra halihazırda 109.999 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Sızdırılan özelliklerine baktığımızda Xiaomi 17 Max’in Ultra’dan batarya gibi konularda daha iyi olacağını görebiliyoruz. Bu nedenle yaklaşan akıllı telefon ülkemize gelirse 114.999 TL seviyesinde bir fiyata sahip olabilir.

Xiaomi 17 Max Türkiye'de Satılacak mı?

Çinli marka an itibariyle ülkemizde Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra gibi amiral gemisi telefonlarını satıyor. Şu an için kesin olmasa da bu ayın sonlarına doğru tanıtılması beklenen Xiaomi 17 Max'in lansmanından bir süre sonra Türkiye pazarına gelmesi kuvvetle muhtemel.

Editörün Yorumu

Xiaomi 17 Max'in sızdırılan bazı teknik özellikleri Çinli üreticinin an itibariyle en güçlü amiral gemisi 17 Ultra'dan bile iyi görünüyor. Bu nedenle cihazın ekran, kamera, işlemci ve pil performansında üst düzey bir kullanıcı deneyimi sunacağını düşünüyorum.