6000 mAh Bataryalı Çok Ucuz Telefon Yolda! Unisoc İşlemci ve Dahası

HMD'nin ucuz Android telefonu Vibe 2 5G'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Vibe 2 5G'nin batarya kapasitesi belli oldu. Çok yakında tanıtılacak cihaz, standart kullanımda uzun pil ömrü sunacak. Telefonda ayrıca Unisoc tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir işlemci bulunacak.

HMD Vibe 2 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,75 inç

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

İşlemci: Unisoc T7200

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve yardımcı sensör

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 6.000 mAh

Kablolu Şarj: 10W

Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP52 sertifikası

HMD Vibe 2 5G'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

HMD'nin yeni telefonu, 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite, cihazın standart kullanımda uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Şarj hızı henüz açıklanmadı ancak daha önce ortaya atılan iddiaya göre telefonda 10W kablolu şarj desteği bulunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli HMD Vibe 5G'de 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 18W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

HMD Vibe 2 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Vibe 2 5G'nin ekranı, 6,75 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz, IPS LCD ekran üzerinde 90Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse HMD Vibe 5G'da 6,67 inç ekran boyutu, 720 x 1604 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 90Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 720 x 1604 piksel civarında bir çözünürlük görebiliriz.

90Hz yenileme hızı, 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve web sayfalarda kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. Bu arada IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor. Bu ekran ayrıca geniş görüş açısına sahip.

HMD Vibe 2 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Uygun fiyatlı Android telefonda Unisoc T7200 işlemcisi bulunacak. Giriş segmentinde yer alan bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 24 FPS'te çalıştırıyor. Candy Crush Saga, Temple Run ve Subway Surfers City gibi donanımı zorlamayan oyunlar ise daha yüksek FPS'lerde oynanabiliyor.

Unisoc T7200 işlemcisi daha önce ZTE Blade A56, Nubia V70 Max ve Nubia Music 2'de de tercih edilmişti. Bu işlemcide 1.6 GHz hızında çalışan iki adet Cortex-A75 çekirdeği ve 1.6 GHz hızında çalışan altı adet Cortex-A55 çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Bu arada Vibe 5G'de Unisoc T760 mevcut. Bu işlemci de Candy Crush Saga gibi donanımı zorlamayan mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor.

HMD Vibe 2 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

HMD Vibe 2 5G, 21 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleril ve fiyatı belli olacak. HMD'nin X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaştığı videoya göre telefonun arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde kameralar ve LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde HMD logosu da bulunacak.

HMD Vibe 2 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda HMD'nin akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda HMD Vibe 2 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük. HMD Vibe 2 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

HMD Vibe 2 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

HMD Vibe 2 5G'nin 6.499 rupi başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edilmişti. Bu da güncel kur ile bilrikte 3 bin 121 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 5 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

HMD Vibe 2 5G'nin standart kullanımda uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Yoğun kullanımda telefonu gün içinde birkaç kez şarj etmek gerekebilir. 6.000 mAh batarya kapasitesi için 10W şarj hızının düşük olduğunu düşünüyorum. Bence bu kapasite için şarj hızı en az 45W civarında olmalı. Depolama tarafında ise 256 GB seçeneğinin yer alması önemli bir avantaj çünkü 128 GB bile uzun süreli kullanımda yetersiz gelmeye başlayabiliyor.