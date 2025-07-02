3.350 Metre Yüksekte Mahsur Kalan Adam iPhone'u Sayesinde Kurtuldu

Geçtiğimiz Pazar günü ABD'nin Colorado eyaletindeki Snowmass Dağı'nda, yaklaşık 11.000 fit (3.350 metre) yükseklikte mahsur kalan 53 yaşındaki bir dağcı, hayatını iPhone sayesinde kurtardı. Apple, acil durum özelliğini uydu sistemiyle desteklemişti.

iPhone 14 serisinden bu yana tüm modellerde bu özellik yer alıyordu. Metrelerce yükseğe çıktıktan sonra iniş için hazırlanırken bileğini inciten adam, hareket kabiliyetini tamamen fark edince telefonuna sarıldı ve bu özellik sayesinde hiç sinyalin olmadığı yerde bile hayatta kalmayı başardı.

Telefon Sinyali ve İnternet Olmadan Mesaj Gönderdi

Mahsur kalan dağcı telefonunu kontrol ettiğinde sinyal ve internet bağlantısı olmadığını gördü. Bunun üzerine iPhone'un uydu mesajlaşma özelliğini kullanarak bir aile üyesine kısa mesaj gönderdi. Gönderdiği mesaj ertesi sabah Pitkin County Acil Durum Merkezi'ne ulaştı. Adamı kurtarmak üzere 17 kişiden oluşan bir arama-kurtarma ekibi kuruldu. 53 yaşındaki adam, Snowmass Gölü civarında bulundu ve ekip tarafından güvenli bir şekilde bölgeden tahliye edildi.

Kurtarma ekipleri, bu olayın ardından vatandaşlara şu çağrıyı yaptı:

Acil bir durumda nasıl iletişim kuracağınızı bilmek ya da yanınızda bir acil durum cihazı taşımak, kurtarma çalışmalarını büyük ölçüde kolaylaştırır.

Uydu Desteği Hangi iPhone'larda Var?

Uydu aracılığıyla mesajlaşma özelliği sayesinde geçen sene onlarca kişinin hayatı kurtuldu. Ayrıca trafik kazası tespiti ve düşme algılama özelliklerinin de birçok kişinin aldığı nefeste payı var. Bu özellikler, yeni nesil telefonların çoğunda yer alıyor. iPhone modellerinde ise 14 serisinden itibaren boy göstermeye başladı. 14 ve üstündeki tüm serilerde uydu mesajlaşma özelliği bulunuyor.

Apple Watch Series 5 gibi bazı saat modelleri ise direkt olarak uydu desteğine sahip olmasa da hücresel bağlantı üzerinden bağımsız acil aramalar yapabiliyor. Hatırlarsanız Apple Watch Series 10 modeli, ölümcül bir kanser türünü erkenden teşhis ederek hayat kurtarmıştı. Teknolojik aletler artık sadece günlük ihtiyaçlarımızda değil, hayattaki ince çizgiden kaymaya yaklaştığımız zamanlarda da yanımızda.