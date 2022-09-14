Apple Watch Ultra, Watch SE 2 ve Watch Series 8 Batarya Kapasiteleri Belli Oldu

Apple Watch Ultra, Watch SE 2 ve Watch Series 8 batarya kapasiteleri ortaya çıktı. Teknoloji devi Apple'ın yeni akıllı saat modelleri, sahip oldukları özellikler ve tasarımın yanı sıra pil kapasiteleriyle de dikkat çekiyor. Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, 7 Eylül 2022 tarihinde düzenlediği Faur Out adlı etkinlik kapsamında birçok ürünün tanıtımını gerçekleştirdi. Tanıtılan ürünler arasında Apple Watch Ultra, Watch SE 2 ve Watch Series 8 isimli yeni akıllı saat modelleri de yer alıyor.

Apple, etkinlik esnasında iPhone 14 serisi ve yeni akıllı saatlerin batarya kapasitesini açıklamamıştı. Geçtiğimiz günlerde iPhone 14 serisinin batarya kapasitesi gün yüzüne çıkmıştı. Konu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme sonucunda akıllı saatlerin de pil kapasitesi belli oldu.

Apple Watch Ultra, Watch SE 2 ve Watch Series 8 Batarya Kapasiteleri Listesi

Apple Watch SE (40 mm): 245 mAh

Apple Watch SE (44 mm): 296 mAh

Apple Watch Series 8 (41 mm): 282 mAh

Apple Watch Series 8 (45 mm): 308 mAh

Apple Watch Ultra: 542 mAh

MySmartPrice'teki habere göre Apple Watch Ultra, Watch SE 2 ve Watch Series 8 olarak isimlendirilen yeni akıllı saatlerin pil kapasiteleri gün yüzüne çıktı. Aktarılan bilgilere göre Apple Watch SE 2 modelinin 40 mm sürümü 245 mAh pil kapasitesine sahip.

Diğer akıllı saatlere kıyasla daha uygun fiyatla beraber gelen Apple Watch SE 2 modelinin 44 mm versiyonunda 296 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Watch SE 2'nin iki sürümü arasında 51 mAh fark olduğunu görüyoruz.

Duyurulduğu ilk günden itibaren dünya çapında çok fazla sayıda kişiyi önemli ölçüde heyecanlandıran Apple Watch Series 8 modelinin 41 mm sürümü ise 282 mAh pil kapasitesine sahip. Aynı modelin 45 mm versiyonunda ise 308 mAh pil kapasitesi mevcut.

Sahip olduğu şık tasarım ve özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplayan Apple Watch Ultra modeli 542 mAh batarya kapasitesine sahip. Watch Ultra, yeni tanıtılan akıllı saatler arasında en yüksek pil kapasitesine sahip olan model olarak da ön plana çıkıyor.