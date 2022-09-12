iPhone 14 Serisi Telefonların Pil Kapasiteleri Ortaya Çıktı

Apple, gerçekleştirdiği etkinlikte yeni iPhone 14 serisi için pil kapasitelerini açıklamamıştı ancak MacRumors bu bilgiyi bir Çin düzenleyici veri tabanından almayı başardı.

Dört iPhone 14 modelinden üçü, iPhone 13 Pro Max'e kıyasla biraz daha küçük bir pille donatılmış ve iPhone 14 Pro Max dışında diğer tüm modeller bir önceki seriye göre artış almış durumda.

iPhone 13 Serisi Pil Kapasiteleri

iPhone 13 mini: 2,406 mAh

iPhone 13: 3,227 mAh

iPhone 13 Pro: 3,095 mAh

iPhone 13 Pro Max: 4,352 mAh

iPhone 14 Serisi Pil Kapasiteleri

iPhone 14: 3,279 mAh

iPhone 14 Plus: 4,325 mAh

iPhone 14 Pro: 3,200 mAh

iPhone 14 Pro Max: 4,323 mAh

Aynı veritabanı, geçen yıl piyasaya sürülen bu cihazların öncesinde dört iPhone 13 modelinin ve 14 inç ve 16 inç MacBook Pro'nun pil kapasitelerini doğru bir şekilde ortaya koymuştu. Tüm iPhone 14 modelleri için bu tam pil kapasiteleri, Haziran ayında Twitter hesabı ShrimpApplePro tarafından vurgulanan Çin web sitesi Weibo'daki bir gönderide de sızdırıldı.

Apple, dört iPhone 14 modelinin de "tüm gün pil ömrüne" sahip olduğunu söylüyor. Apple'ın web sitesindeki teknik özelliklere göre iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri, çevrimdışı video oynatma için eş değer iPhone 13 modellerine kıyasla bir saate kadar daha uzun pil ömrü sunarken, iPhone 14 Plus için doğrudan karşılaştırılabilir bir model bulunmuyor.

Daha büyük 6,7 inç ekran boyutu ve bazı Pro model özelliklerinin eksikliği nedeniyle iPhone 14 Plus, Apple'a göre tüm iPhone'lar arasında şimdiye kadarki en uzun pil ömrüne sahip. Bununla birlikte Apple'ın teknik özellikleri, muhtemelen ProMotion ekranının daha düşük güç tüketimi için yenileme hızını düşürme özelliği nedeniyle iPhone 14 Pro Max'in video oynatma için hâlâ en uzun pil ömrüne sahip olduğunu gösteriyor.

Dört iPhone 14 modelinin tamamı geçen hafta Apple tarafından duyuruldu ve 9 Eylül'den beri ön siparişteler. 7 Ekim'den itibaren satışa sunulacak olan iPhone 14 Plus hariç, cihazlar 16 Eylül'de piyasaya sürülecek.