Apple Watch Yıllardır Beklenen Mesajlaşma Özelliklerine Kavuştu!

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp akıllı saat kullanıcılarını sevindirecek bir gelişmeye imza attı. Uzun süredir kullanıcıların en büyük taleplerinden biri olan Apple Watch uygulaması resmen duyuruldu.

Peki WhatsApp'ın yeni Apple Watch uygulaması hangi özelliklerle birlikte geliyor? Kullanıcılar artık akıllı saatleri üzerinden aramalara cevap verebilecek ve arkadaşlarına mesaj gönderebilecek mi? İşte tüm detaylar!

Apple Watch WhatsApp Uygulaması Neler Sunuyor?

Bilmeyenler için şimdiye kadar Apple Watch'ta WhatsApp kullanımı oldukça sınırlıydı. Örneğin platformdan gelen aramalar görüntülenmiyor, mesajlar ise yalnızca bildirim olarak cihazın ekranına yansıyordu.

watchOS arayüzü için geliştirilen yeni WhatsApp uygulaması ise kullanıcılara çok daha geniş bir özgürlük sunuyor. Nitekim artık akıllı saatler WhatsApp'tan gelen sesli aramaları gösterebilecek. Bunun yanı sıra en uzun mesajlar bile doğrudan Apple Watch üzerinden okunabilecek. Buna benzer bir şekilde çıkartmalar ve görselleri de akıllı saatiniz üzerinden görüntüleyebileceksiniz.

Yeni uygulama ayrıca kullanıcıların artık akıllı saatleri üzerinden sesli mesajlar kaydedebilmesine imkan tanıyacak. Ek olarak gelen mesajlara hızlı emoji yanıtları da verilebilecek. Son olarak WhatsApp'taki tüm sohbet geçmişinizi de Apple Watch üzerinden takip edebileceksiniz.

WhatsApp, now on Apple Watch 🤩 pic.twitter.com/CymJF1gPEU — WhatsApp (@WhatsApp) November 4, 2025

Hangi Modellerle Uyumlu?

Yeni WhatsApp uygulaması watchOS 10 veya daha güncel bir işletim sistemini kullanan cihazlar için kullanıma sunuldu. Buna göre yeni uygulama yalnızca Apple Watch Series 4 ve daha yeni modellerde kullanılabiliyor.

Ayrıca uygulamayı kullanabilmek için akıllı saatinize bağlı bir iPhone'un bulunması ve iPhone'daki WhatsApp uygulamasının en son sürüme güncellenmiş olması yeterli.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple Watch'a başka hangi uygulamalar gelmeli? Yorumlarda buluşalım.