Apple, Yapay Zekayı Geliştirmenin Gizli Yolunu Buldu (Kulağa Hoş Gelmeyebilir)

Apple uzun zamandır yapay zeka yarışından geri kaldığının farkındaydı ve şimdi konumunu elde etmek için yeni yollar denemeye başladı. Bu yeni yolların arasında e-posta okuyarak yapay zekayı geliştirmek de var.

Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre, şirket iPhone, iPad ve Mac cihazlardaki yerel verileri kullanarak modellerini eğitmek niyetinde. Üstelik bunu yaparken kişisel verileri dışarı çıkarmadan, cihazın içinde tutarak gizlilik çizgisini de aşmamaya çalışıyor.

Ertelenen Siri İçin Yeni Bir Yol

Apple'ın yapay zeka destekli araçları uzun süredir sorunlu. Siri hâlâ sık sık çuvallıyor, bildirimler karışık geliyor, özetleme sistemleri ise genellikle hedefi ıskalıyor. Yeni Siri için ise sürekli olarak erteleme kararı çıkıyor ve geliştirici mühendisler bile artık projeden umudu kesmiş durumda.

Siri'nin yeni sürümü şirket içinde test edildiği zaman her üç görevden biri başarısız olmuş. Bu durum yönetim değişikliklerine, ürünlerin ertelenmesine ve içeriden gelen "henüz hazır değiliz" söylemlerine yol açmış.

Yeni planla birlikte iOS 18.5, iPadOS 18.5 ve macOS 15.5 betalarında bu sistemin ilk versiyonu görülebilecek. Cihaz, gelen e-postalara bakarak sentetik verileri daha gerçekçi hale getirecek. İşler planlandığı gibi giderse, Siri ve diğer akıllı özellikler sonunda beklenen seviyeye ulaşabilir. Tabii şimdilik bu uzak bir hayal gibi duruyor.

Apple Sahte Verilerle Yetinmeyecek

Apple artık sadece sentetik yani yapay olarak üretilmiş sahte verilerle yetinmeyecek. Gerçek e-postalara benzeyen bu sentetik metinlerin işe yarayıp yaramadığını anlamak için doğrudan cihazda saklanan gerçek e-postaların küçük bölümlerine göz atacak.

Ama bu veriler Apple sunucularına hiçbir şekilde aktarılmayacak. Şirketin açıklamasına göre amaç şu: Bir e-postayı okumak yerine e-postalarda nasıl cümle kurulduğunu yapay zekaya öğretebilmek. Tabii ki tüm bu yenilikler yalnızca cihaz analizleri ve ürün iyileştirme ayarlarını açık hale getiren kullanıcılar için geçerli olacak.

İşin parçası olmak istemeyenler bu ayarları cihazlarındaki Gizlilik ve Güvenlik menüsünden değiştirebiliyor.