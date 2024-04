Apple Milyonlarca Dolar Harcıyor: Yapay Zeka İçin Büyük Bir Şirketle Görüşüyor!

Aralık ayında Apple'ın içerik edinmek adına NBC News, Condé Nast (Vogue ve The New Yorker'ın yayıncısı) ve IAC (People, Better Homes and Gardens ve The Daily Beast'in yayıncısı) gibi medya kuruluşlarıyla görüştüğü ve 50 milyon dolar ödeyeceği ortaya çıkmıştı.

Son çıkan bilgilere göre Apple bu içerikleri bir üretken yapay zeka sohbet botunu eğitmek için kullanmak istiyor. Bu anlaşmalardan herhangi birinin gerçekleşip gerçekleşmediği henüz bilinmiyor.

Apple'ın Yapay Zeka ile İlgili Birçok Planı Bulunuyor

Fakat Apple Insider'a göre Apple, ABD'de stok fotoğraflar sağlama konusunda en iyilerden olan Shutterstock'tan milyonlarca resim ve görüntüyü lisanslamak için 50 milyon dolara kadar harcama yapmayı planlıyor. Google, Amazon ve Meta da görsel yapay zeka yetenekleri için Shutterstock'tan fotoğraflar lisanslıyor.

Apple'ın yapay zeka girişimi hakkında daha fazla bilginin 10 Haziran'da başlayacak olan WWDC 2024 etkinliğinde öğrenilmesi bekleniyor. Apple'ın Dünya Çapında Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Greg Joswiak, sosyal medyada, yaklaşan geliştirici konferansının "İnanılmaz" olacağını belirtti.

Beklenen çoğu yapay zeka güncellemesinin iOS 18'e gelecek olan yeni yapay zeka temelli özelliklerle ilgili olacağı bekleniyor. Bunlar arasında Yapay Zeka Uygulama Mağazası ve iPhone kullanıcılarının yapay zeka uygulamalarını yüklemek için girebilecekleri bir yer olacağı tahmin ediliyor.

Apple muhtemelen ileride bir üretken yapay zeka sohbet robotu ekleyecek. Bu, neden medya içeriği ve stok görüntülerini lisanslamak istediğini açıklıyor.

Ancak Gurman, Apple'ın Google ve Open AI ile yaptığı görüşmelere dayanarak, Apple'ın kendi sohbet robotunu oluşturmak yerine onların sohbet robotlarından birini kullanmak için anlaşma yapacağı düşüncesine sahip.

Bu görüşmelerin odak noktası iki şirketin Apple'ın söylentilere konu olan AI Uygulama Mağazası için uygulamalar geliştirmesi ise, bu Apple'ın iOS 18 için kendi üretken yapay zeka sohbet robotunu geliştirebileceği anlamına geliyor.