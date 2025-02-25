Yapay Zeka Apple'ın Safari Tarayıcısının Yerini Aldı

Apple iPhone modellerinde bulunan tarayıcı Safari, yapay zeka desteğiyle yeniden şekilleniyor. Bundan böyle OpenAI'ın popüler yapay zeka sohbet botu ChatGPT, Safari uygulamasına entegre olarak çalışacak.

Uygulamaya eklenen Safari uzantısı sayesinde, kullanıcılar artık Safari'nin arama çubuğuna yazdıkları sorguların, geleneksel arama motorlarının yerine ChatGPT'nin yapay zeka destekli arama sistemi tarafından yanıtlanmasını sağlayabiliyor.

Nasıl Aktif Ediliyor?

Aktif etmek ise oldukça basit: ChatGPT'nin en güncel sürümüne sahip kullanıcılar, cihazlarındaki Ayarlar > Safari bölümünden "ChatGPT Arama Uzantısı"nı etkinleştirerek bu özelliği aktif edebilirler.

Uzantı aktif hale geldiğinde, Safari'ye girilen her arama sorgusu, önceden belirlenmiş varsayılan motorlar (örneğin, Google) yerine ChatGPT'nin gelişmiş arama sistemine yönlendiriliyor.

You can now use ChatGPT search as your default search engine in Safari on iOS by updating to the latest version of ChatGPT and enabling the Safari extension! pic.twitter.com/yvyINPN9yv — Aaron (@aaronp613) February 25, 2025

Sadece Arama Yapmıyor, Yanıt da Veriyor

Bu yenilik sadece sorguları yanıtlamakla kalmayıp, aynı zamanda kullanıcıların internet arama deneyimini kökten değiştirmeyi hedefliyor.

ChatGPT'nin yapay zeka desteğiyle, kullanıcılar yalnızca kelime bazlı sonuçlar yerine, sorularının bağlamını analiz eden ve daha detaylı yanıtlar sunan bir sistem kullanacak. Böylece araştırma gereken durumlarda ayrı ayrı arama yapmalarına gerek kalmayacak.

OpenAI yetkilileri, yeni uzantı ile kullanıcıların geleneksel arama motorlarındaki sınırların ötesine geçerek daha kişisel ve akıllı bir arama deneyimine erişeceğini söyledi. ChatGPT derin analizler ve bilgiler sunuyor. Uzmanlar da yapay zeka destekli arama sisteminin internetteki arama alışkanlıklarını değiştirecek bir devrim olduğuna inanıyor.