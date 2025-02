Yapay Zeka Apple'ın Safari Tarayıcısının Yerini Aldı

Apple iPhone modellerinde bulunan tarayıcı Safari, yapay zeka desteğiyle yeniden şekilleniyor. Bundan böyle OpenAI'ın popüler yapay zeka sohbet botu ChatGPT, Safari uygulamasına entegre olarak çalışacak.

Uygulamaya eklenen Safari uzantısı sayesinde, kullanıcılar artık Safari'nin arama çubuğuna yazdıkları sorguların, geleneksel arama motorlarının yerine ChatGPT'nin yapay zeka destekli arama sistemi tarafından yanıtlanmasını sağlayabiliyor.

Aktif etmek ise oldukça basit: ChatGPT'nin en güncel sürümüne sahip kullanıcılar, cihazlarındaki Ayarlar > Safari bölümünden "ChatGPT Arama Uzantısı"nı etkinleştirerek bu özelliği aktif edebilirler.

Uzantı aktif hale geldiğinde, Safari'ye girilen her arama sorgusu, önceden belirlenmiş varsayılan motorlar (örneğin, Google) yerine ChatGPT'nin gelişmiş arama sistemine yönlendiriliyor.

