Apple'ın Girişimleri Hızlandı: Kanada Merkezli Bir Yapay Zeka Şirketini Satın Aldı!

Apple, bir süredir yapay zeka çalışmalarına ağırlık verdi ve bu yönde her geçen gün yeni bir bilgi paylaşılıyor. Yeni gelen bilgiler, Apple'ın Kanada merkezli bir yapay zeka şirketini satın aldığı yönünde.

Bloomberg'in yaptığı habere göre Apple, bir yapay zeka ekibi oluşturmak için DarwinAI şirketini satın aldı. DarwinAI da yapay zeka teknolojileri ve sistemleri için küçük ve verimli çalışmalara odaklanan bir şirket olarak biliniyor.

Apple'ın Yapay Zeka Projeleri Neler?

Söylenenlere göre Apple'ın yapay zeka şirketini satın aldıktan sonra DarwinAI web sitesi ve sosyal medya hesapları kapatıldı. Şirketin tüm çalışanlarının Apple'ın yeni yapay zeka departmanına katıldığı da konuşuluyor.

Ayrıca DarwinAI'ın kurucu ortaklarından biri olan Alexander Wong da Apple'ın yapay zeka departmanının yönetisi oldu. Tüm bu iddialar, Apple tarafından da doğrulandı.

iOS 18 ve macOS 15 işletim sistemlerine yapay zeka özellikleri getirmek için çalıştığını bildiğimiz şirket, şimdi de Microsoft ve Google ile rekabetini yapay zeka boyutuna taşımayı planlıyor. Bu rekabete dahil olabilmesi için de yapay zekayı hemen hemen her cihazına entegre etmesi gerekiyor.

Belki de bu entegre işlemleri yakın gelecekte DarwinAI sayesinde mümkün olabilir. Apple'ın CEO'su Tim Cock da 2024 yılı için yapay zeka alanında çığır açacaklarını ve kullanıcılar için de büyük fırsatlar yaratacaklarını söylemişti.