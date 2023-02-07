Apple Yapay Zeka Zirvesi Düzenliyor: Peki Etkinlikten Ne Beklemeliyiz?

Apple'ın COVID-19 salgını nedeniyle özel etkinlik düzenleme şeklini değiştirmesinin üzerinden neredeyse üç yıl geçti. O zamandan bu yana tüm etkinlikler önceden kaydedildi ve yalnızca son iki etkinlikte konuklar yer aldı ancak görünen o ki şirket artık en azından çalışanları için geleneksel etkinlik düzenleme yöntemine geri dönmeye hazır. Şirket bu ay Steve Jobs Tiyatrosu'nda yıllık şirket içi "yapay zekâ zirvesini" düzenleyecek.

Bilmeyenler için yapay zekâ zirvesi yıllık bir etkinlik ancak yalnızca Apple çalışanları katılabiliyor. Fakat bu seferki etkinlik 2020'den öncekilere oldukça benzeyecek çünkü Apple, Apple Park'taki Steve Jobs Tiyatrosu'nda canlı ve yüz yüze sunumlar gerçekleştirecek.

Bloomberg'den Mark Gurman'ın Pazartesi günü bildirdiğine göre şirket içi yapay zekâ zirvesi COVID öncesi ile aynı formata sahip olacak. Yüz yüze katılım olsa bile etkinlik, katılamayan diğer çalışanlar için de yayınlanacak. Bu gelişme, Apple'ın COVID-19 politikalarını hafiflettiğine dair bir raporun ardından geldi. Bu ay itibariyle çalışanların artık COVID-19 testi yaptırmaları gerekmiyordu.

Apple'ın nihayet şirketin ana oditoryumu olan Steve Jobs Tiyatrosu'nda bir etkinlik düzenleyecek olması, şirketin geleneksel medya etkinliklerine de bu yıl geri dönüş yapıp yapmayacağını merak etmemize neden oluyor. Apple geçtiğimiz yıl sınırlı sayıda geliştiriciyi WWDC'ye doğrudan Apple Park'tan katılmaya davet etmişti ancak etkinlik de önceden kaydedilmişti. Keza basın mensupları 14 Eylül'deki iPhone lansman etkinliğine davet edildi ancak açılış konuşması da tamamen önceden kaydedilmişti.

Apple'ın Yapay Zekâ Etkinliğinden Ne Beklemeliyiz?

Apple'ın yapay zekâ etkinliği çalışanlara özel bir etkinlik olduğundan ne bekleyeceğimizi bilmek güç ancak Apple son zamanlarda cihazlarına çok sayıda yapay zekâ ve makine öğrenimi tabanlı özellik ekliyor. Gurman'ın da belirttiği gibi bu yılki Apple yapay zekâ zirvesi, OpenAI ve ChatGPT gibi yapay zekâlar gündemdeyken düzenleniyor.

Umarız bu konferansın sonuçlarından bazılarını Apple'ın en yeni yazılımlarını duyurması beklenen WWDC 2023'te görürüz.