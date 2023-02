Tim Cook: "Apple Türkiye'ye Yardımda Bulunacak"

6 Şubat tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş depreminin ardından hem ulusal hem de uluslararası çevreden âfet bölgesine yardımlar yağmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde Elon Musk'ın gerek duyulursa Starlink uydularını gönderebileceği belirtmesinin ardından Apple da yardım yapacağını açıkladı.

Apple CEO'su Tim Cook, arama kurtarma ve yeniden yapım çalışmaları için Türkiye ve Suriye'ye bağışta bulunacaklarını belirtti.

Sending our thoughts and condolences to the people of Turkey, Syria, and anyone affected by the devastating earthquakes. Apple will be donating to relief and recovery efforts.