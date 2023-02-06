Tim Cook: "Apple Türkiye'ye Yardımda Bulunacak"

Apple CEO'su Tim Cook, teknoloji devinin Türkiye'de yaşanan depremin ardından bağışta bulunacağını açıkladı.

Tim Cook: "Apple Türkiye'ye Yardımda Bulunacak"
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

6 Şubat tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş depreminin ardından hem ulusal hem de uluslararası çevreden âfet bölgesine yardımlar yağmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde Elon Musk'ın gerek duyulursa Starlink uydularını gönderebileceği belirtmesinin ardından Apple da yardım yapacağını açıkladı.

Apple CEO'su Tim Cook, arama kurtarma ve yeniden yapım çalışmaları için Türkiye ve Suriye'ye bağışta bulunacaklarını belirtti.

Uluslararası Yardım Çağrısı Yapıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkez üssü ilçelerinde gerçekleşen sırasıyla 7.7 ve 7.6 MW büyüklüğündeki depremlerin ardından 7 gün milli yas ilan edildi. Ayrıca Türkiye resmi olarak uluslararası yardım çağrısında bulundu.

Yardım çağrısına ABD, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, İsrail, Hollanda ve Finlandiya gibi ülkeler cevap verdi. Ayrıca SpaceX CEO'su Elon Musk, gerek duyulduğu takdirde Starlink uydularını Türkiye için aktif hale getirebileceklerini belirtti.

Öte yandan yakın zamanda açıklama yapan Apple CEO'su Tim Cook, Apple'ın depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye maddi yardımda bulunacağını açıkladı.

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