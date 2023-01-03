Apple'ın Yeni Apple Watch Planları Ortaya Çıktı

Teknoloji analisti Jeff Pu, Apple'ın 2024 yılında mikro-LED ekranlı yeni bir üst düzey Apple Watch çıkaracağını iddia ediyor. Bu tahmin, Hong Kong yatırım firması Haitong International Securities için hazırlanan bir araştırma notunda yer alıyor.

Yeni Apple Watch'ın, OLED ekranlı mevcut modellere kıyasla daha fazla parlaklık sağlaması beklenen 2,1 inçlik daha büyük bir mikro-LED ekrana sahip olacağı söyleniyor. Mikro-LED teknolojisi daha az güç tüketirken, yüksek çözünürlük ve parlaklık sunma kabiliyeti nedeniyle sektörde ilgi görmeye başladı.

Bu modelin Eylül 2022'de piyasaya sürülen Apple Watch Ultra'nın yeni bir versiyonu olması muhtemel.

Yeni Apple Watch, 2024 Yılında Gelecek

Mikro LED ekrana ek olarak, yeni Apple Watch'un iyileştirilmiş özellikler ve gelişmiş performans sunması bekleniyor. Şu anda hangi spesifik iyileştirmelerin dâhil edileceği belli değil ancak yeni saatin gelişmiş fitness takibi ve muhtemelen yeni sağlık özellikleri sunması muhtemel.

Jeff Pu'nun Apple'ın gelecek planlarını tahmin etme konusunda karışık bir sicile sahip olduğunu da belirtmek gerek. Zaman zaman tahminleri doğru olsa da tamamı ile güvenilir bir kaynak olarak kabul etmemek gerekiyor. Keza Apple'ın 2024 ürünlerine ilişkin planları gelecekte değişebilir.

Peki sizin yeni Apple Watch'tan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.