iPhone Satışları Dipte, Apple İşleri Bu Güncellemeyle Toplamayı Umuyor

Apple, yıllardır süregelen tasarım anlayışını kökten değiştirecek büyük bir arayüz güncellemesi üzerinde çalışıyor. Yeni tasarım anlayışında yeni uygulama simgeleri ve sistemleri, butonlar, tasarım dili ve uygulama içi kontrollerin tamamen değişmesi yatıyor.

Böylesine köklü bir değişiklik en son 2013'te gerçekleşti. O dönemlerde Apple gerçek hayattaki nesneleri taklit eden (skeuomorfik) tasarım anlayışını terk etti ve daha düz, minimalist bir arayüz tasarımı tercih etti. Şimdi ise "Luck" kod adlı iPadOS 19 ve iOS 19 ile yeni bir döneme giriyoruz.

Mac tarafında ise "Cheer" kod adlı macOS 16 Big Sur'dan bu yana en büyük görsel güncellemeyi alacak.

VisionOS Tarzı Bir Deneyim Geliyor

Yeni arayüzde en dikkat çekici değişimlerden biri, VisionOS'tan alınan tasarım unsurlarının iPhone ve Mac'e taşınması olacak. Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro için geliştirdiği sistemde, yuvarlak simgeler, şeffaf paneller ve sadeleştirilmiş pencere yönetimi gibi detaylar bulunuyordu. Bu ögeler şimdi iPhone, iPad ve Mac’e de entegre edilecek. Ancak, Vision Pro'nun sunduğu el hareketleriyle kontrol ve 3D derinlik hissi gibi özellikler, yalnızca bu cihaza özel kalmaya devam edecek.

Bu değişimin bir diğer hedefi ise, iPhone satışlarına can vermek. Geçen tatil sezonunda iPhone satışlarında hiç beklenmeyen %5'lik bir düşüş oldu. Yeni tasarım dilini kullanarak kullanıcı deneyiminin ve düşen satış rakamlarının artırılması hedefleniyor.

Apple tüm platformları aynı hale getirmek yerine, geçişleri daha tutarlı hale getirmek istiyor.

macOS ve iPadOS Birleşecek Mi?

Sürekli olarak ortaya çıkan bir söylenti var: Apple'ın tüm işletim sistemlerini birleştirmesi. Mark Gurman böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söylüyor. Apple, Mac ve iPad için ayrı sistemlerin kullanıcı isteklerine daha iyi ve kapsamlı biçimde hizmet ettiğine inanıyor. İlaveten işletim sistemlerini ayrı tutarak kullanıcıları her iki cihazı birden satın almaya teşvik ediyor.

Apple, söz konusu tasarım değişikliklerini burada tanıtmak niyetinde. Amaç kullanıcıların farklı Apple cihazları arasında geçiş yaparken daha tutarlı bir deneyim yaşamasını sağlamak.