Apple'ın Yeni Mac Pro'su Tozu Dumana Katacak

Apple'ın yeni Mac Pro'su ile ilgili ilk sızıntılar gelmeye başladı. Apple'ın planlarında tamamen Intel'siz bir gelecek var ve buna Mac Pro da dahil.

Geçtiğimiz birkaç gün Apple, yeni işlemcisi 15 milyar transistörlü A15 Bionic çipine sahip iPhone 13'ün piyasaya sürülmesiyle teknoloji haberlerine hakim oldu.

A15'in daha yüksek saat hızına sahip bir masaüstü sürümünün, bu yıl içinde iki kat önbellek (32MB) ile MacBook Air, MacBook Pro, iMac ve Mac Mini'nin yeni sürümlerinde kullanıma sunulması bekleniyor. Peki ya Mac Pro iş istasyonunda?

Apple, 10 Eylül'de ABD merkezli bir CPU Cache RTL mikro mimarı için ilgi çekici bir iş ilanı yayınladı.

Bu, Cupertino devi tarafından yayınlanan ve “CPU Önbelleği”nden bahseden beşinci ve çok işlemcili sistemlerden bahseden üçüncü iş. Yani Apple iki veya daha fazla işlemci kullanacak ürünler planlıyor ve şu anda tek aday Mac Pro.

(Apple'ın aynı yonga seti içindeki birden fazla işlemci ailesine atıfta bulunabileceğini unutmayın; örneğin Merkezi İşlem Birimi, Grafik İşlem Birimi, Sinir İşlem Birimi.)

Apple'ın yeni Mac Pro'su nasıl olacak?

Apple M1'in iki yüksek performanslı çekirdeğinin her birinin 320KB birleşik L1 önbelleğe sahip olduğunu ve 12MB L2 önbelleğini paylaştığını biliyoruz. Kalan dört enerji verimli çekirdeğin her biri 192 KB L2 önbelleğe sahip ve 4 MB L2 önbelleği paylaşır.

Daha fazla çekirdek, L3 önbelleği ihtiyacını artıracak. Ancak bu plan Apple'ın enerji açısından L1+L2 önbellek kotasından biraz daha fazla, bu da şirketin başka bir karmaşıklık katmanını (yani L3 paylaşımlı önbellek) ekleme konusundaki isteksizliğini ortaya çıkarabilir.

64 GB RAM (her biri 32 GB) sunan iki varsayımsal M2X'e veya 128 GB belleğe, potansiyel olarak DDR5'e sahip dört M2X'e sahip bir Mac Pro elde edebiliriz. Bu, mevcut Xeon tabanlı Mac Pro'da 1,5 TB'a kadar çıkan, ancak yine de yetersiz hissettiren sekiz mevcut bellek yapılandırmasını değiştirecek.

Çoklu çekirdeğe vurgu yapmak yerine çoklu işlemciden bahsedildiğini gördüğümüz gerçeği, Apple'ın çekirdek sayısını düşük tutmaya karar verirken ayrıca daha fazla işlemci ekleyerek performansı artırabileceğine inanmamıza neden oluyor.