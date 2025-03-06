Apple Farkını Yeni C1 Modemle Ortaya Koyuyor: İnanılmaz İnternet Hızı Cebinizde

Apple, modem dünyasındaki planlarını genişletmeye karar verdi. Şirket, yıllarca Qualcomm gibi dev üreticilerden modem tedarik ediyordu. Ancak dışa bağımlılığı azaltmak isteyince 2019 yılında Intel'in modem birimini satın aldı ve kendi modemlerini üretmeye başladı.

Ortaya çıkan ilk ürün ise C1 modemdi. Bu kapsamda şirketin kendi geliştirdiği C1 modemi bir güncelleme alacak. Apple, bu modemi iPhone 16e modelinde kullandı ve oldukça iddialı açıklamalarda bulundu: C1 bugüne kadar kullanılan en verimli modem ve iPhone 16e'nin 6.1 inç ekranlı iPhone modelleri arasında en uzun pil ömrüne sahip.

Buradaki büyük haber mmWave desteğinin modeme eklenecek olması.

Yeni C1 Modemi Hangi Cihazlarda Kullanılacak?

5G teknolojisinin iki farklı versiyonu var: Sub-6 GHz ve mmWave.

Sub-6 GHz daha geniş kapsama alanına sahip ancak hız konusunda sınırlı. mmWave ise inanılmaz derecede yüksek hız sunuyor ama menzili çok kısa ve bina gibi katı haller engel teşkil ettiğinde bundan etkileniyor. Apple, ilk C1 modeminde mmWave desteği sunmadı. Ancak Ming-Chi Kuo'nun son raporuna göre, bu eksikliği kapatmak üzere hareketlendi.

Şirket, mmWave destekleyen yenilenmiş bir C1 modem geliştirmeye başladı ve 2026 yılında bu teknolojiyi cihazlarına entegre etmeyi planlıyor. Bu modemi alacak muhtemel cihazlar şöyle sıralanıyor:

iPhone 17 Air

iPhone 17e

iPhone 18 Serisi

iPad Serisi

Eğer her şey planlandığı gibi giderse, 2026 yılı itibarıyla Apple, Qualcomm'a olan bağımlılığını ciddi şekilde azaltmış olacak. Üstelik kendi modemlerini optimize ederek daha uzun pil ömrü, daha stabil bağlantılar ve daha yüksek hızlar sunabilecek.