Apple Yeni Nesil CarPlay'in 2024 Yılında Geleceğini Açıkladı: İşte Yeni Özellikler!

Apple bu hafta web sitesini güncelleyerek yeni nesil CarPlay desteğine sahip ilk araç modellerinin 2024 yılında piyasaya sürüleceğini doğruladı.

Apple, web sitesinin yeni nesil CarPlay bölümünde "Araç duyuruları 2023'ün sonlarında geliyor" ifadesini "İlk modeller 2024'te geliyor" şeklinde değiştirdi.

iOS 17.4 ile 8 Yeni CarPlay Uygulaması Geliyor

MacRumors yazarları Aaron Perris ve Steve Moser tarafından keşfedildiği üzere, iOS 17.4'ün bugün yayınlanan ilk beta sürümü 8 yeni CarPlay uygulamasına referans veriyor.

Otomatik Ayarlar : Bu uygulama eşleştirilmiş iPhone'ları yönetmenizi ve araç ayarlarını yapmanızı sağlar.

: Bu uygulama eşleştirilmiş iPhone'ları yönetmenizi ve araç ayarlarını yapmanızı sağlar. Araç Kamerası : Bu uygulama aracın arka görüş kamerası akışını görüntüler.

: Bu uygulama aracın arka görüş kamerası akışını görüntüler. Şarj : Elektrikli araçlar için bu uygulama pil seviyesini, şarj durumunu, pilin tamamen şarj olmasına kalan süreyi ve daha fazlasını gösterir.

: Elektrikli araçlar için bu uygulama pil seviyesini, şarj durumunu, pilin tamamen şarj olmasına kalan süreyi ve daha fazlasını gösterir. Klima : Bu uygulama, CarPlay içinden aracın klima kontrollerine erişim sağlayarak klima veya ısıtma sisteminin sıcaklığını, fan hızını, ısıtmalı koltukları, ısıtmalı direksiyon simidini ve daha fazlasını ayarlamanıza olanak tanır.

: Bu uygulama, CarPlay içinden aracın klima kontrollerine erişim sağlayarak klima veya ısıtma sisteminin sıcaklığını, fan hızını, ısıtmalı koltukları, ısıtmalı direksiyon simidini ve daha fazlasını ayarlamanıza olanak tanır. Kapatma Kontrolleri : Bu uygulama, aracın kapılarından herhangi birinin açık olup olmadığını gösterir ve ayrıca araç uyarı sembollerini de görüntüler.

: Bu uygulama, aracın kapılarından herhangi birinin açık olup olmadığını gösterir ve ayrıca araç uyarı sembollerini de görüntüler. Medya : Bu uygulama CarPlay içinde FM ve AM radyo istasyonu kontrollerinin yanı sıra SiriusXM gibi diğer medya seçeneklerine de erişim sağlar.

: Bu uygulama CarPlay içinde FM ve AM radyo istasyonu kontrollerinin yanı sıra SiriusXM gibi diğer medya seçeneklerine de erişim sağlar. Lastik Basıncı : Bu uygulama aracın her bir lastiği için hava basıncını gösterecek ve düşük basınç, yüksek basınç ve patlak lastik uyarıları sağlar.

: Bu uygulama aracın her bir lastiği için hava basıncını gösterecek ve düşük basınç, yüksek basınç ve patlak lastik uyarıları sağlar. Yolculuklar: Bu uygulama, aracın ortalama hızı, yakıt verimliliği veya enerji verimliliği, bir yolculukta geçen toplam süre ve kat edilen mesafe ve daha fazlası dâhil olmak üzere sürüşle ilgili çeşitli veriler sağlar.

Apple yeni nesil CarPlay'in ilk ön gösterimini Haziran 2022'de yapmıştı. Arayüz, Aston Martin ve Porsche'nin Aralık ayı sonunda ön gösterimini yaptığı gibi, belirli bir araç modeline ve otomobil üreticisinin marka kimliğine göre uyarlanabilir olacak.

Aston Martin, üst düzey DB12 spor otomobilinin yeni bir modeli de dâhil olmak üzere yeni nesil CarPlay'e sahip ilk araçlarını 2024 yılında piyasaya süreceğini söyledi. Porsche ise kendi planları hakkında bir zaman dilimi ya da spesifik detay vermedi.

Apple, yeni nesil CarPlay'i ilk duyurduğunda taahhütte bulunan otomobil üreticilerinin Acura, Audi, Ford, Honda, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Porsche, Renault ve Volvo olduğunu söylemişti.

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