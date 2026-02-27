Apple Ters Köşe Yaptı: Bir Değil İki Yeni Monitör Geliyor!

Teknoloji devi Apple uzun süredir sessizliğini koruduğu monitör pazarına bu yıl tanıtacağı iki yeni modelle geri dönecek. Daha öncesinde Apple Studio Display 2 serisinin tek bir modelle satışa sunulacağı konuşuluyordu. Ancak şimdi yaklaşan serinin iki farklı modele ev sahipliği yapacağı ortaya çıktı. İşte detaylar!

Yeni Studio Display Modellerinin Özellikleri Nasıl Olacak?

İddialara göre Apple, yeni serisinde standart ve Pro olmak üzere iki farklı Studio Display modeline yer verecek. Her iki modelde ilk Studio Display modeline kıyasla önemli yükseltmeler içerirken Pro versiyon daha üst düzey yenilikleriyle serinin öne çıkan sürümü olacak.

Aktarılanlara göre her iki cihaz da daha yüksek parlaklık ve dinamik aralık için HDR desteğine ev sahipliği yapacak. Ayrıca ilk nesildeki A13 Bionic çip yerine sistem performansını ve kamera yeteneklerini önemli ölçüde artırması beklenen yeni nesil A19 veya A19 Pro işlemcileri kullanılacak.

Analistlere göre serinin Pro versiyonu 120Hz ProMotion yenileme hızı ve üstün kontrast sağlayan mini-LED arka aydınlatma teknolojisi ile birlikte gelecek. Cihazın ayrıca Thunderbolt 5 bağlantı noktalarına ve altı hoparlörlü bir ses sistemine sahip olması da bekleniyor. Üstelik bu modelin 32 inçlik daha büyük bir ekranla gelebileceği de ortaya atılan iddialar arasında.

Standart modelin ise tıpkı önceki nesil gibi 27 inç boyutunu koruyacağı belirtiliyor. Kulislerde konuşulanlara göre Apple söz konusu modelde 120Hz yerine 90Hz yenileme hızı sunarak iki cihaz arasında belirgin bir donanım farkı yaratmayı hedefleyebilir.

Özellik Standart Studio Display 2 Studio Display 2 Pro Ekran Boyutu 27 inç 32 inç Ekran Yenileme Hızı 90 Hz 120 Hz ProMotion Ekran Teknolojisi Standart mini-LED Görüntü Desteği HDR desteği HDR desteği İşlemci A19 A19 Pro Bağlantı Noktaları Standart I/O Thunderbolt 5 Ses Sistemi Standart hoparlör Gelişmiş çoklu hoparlör

Apple Studio Display 2 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Bilmeyenler için şu anki güncel Studio Display modeli Mart 2022'de tanıtılmıştı. Dört yıllık uzun bir bekleyişin ardından, yeni nesil monitörlerin nihayet raflardaki yerini alması bekleniyor. Sektörel kaynaklardan gelen son sızıntılar Studio Display 2 serisinin 2026'nın ilk yarısında tanıtılacağına işaret ediyor.

Hatta önümüzdeki hafta düzenlenecek olan Apple etkinliği merakla beklenen lansman için en güçlü aday konumunda. Fiyatlandırma tarafında ise şimdilik net bir detay yok. Ancak serinin üst düzey Pro modelinin barındırdığı gelişmiş özellikler sebebiyle mevcut versiyona kıyasla daha yüksek bir fiyat etiketiyle çıkış yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin yeni Studio Display modellerinden beklentileriniz neler?