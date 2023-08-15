Apple, Yılın Geri Kalanına Yönelik iPhone Üretim ve Satış Beklentilerini Açıkladı!

Apple yıl sonuna kadar 85.6 milyon adet iPhone 14 serisi ve 86.3 milyon adet yeni iPhone 15 modeli üretmeyi planlıyor. The Elec'e göre şirket 2023 yılında iPhone üretim planını 3,2 milyon artırdı. Apple, tüm iPhone 15 üretiminin %65'inin Pro ve Pro Max modellerinden olmasını istiyor.

Haziran ayı sonundaki üretim planına kıyasla Apple, iPhone 14 serisi için 1,8 milyon adet ve iPhone 15 modelleri için 1,6 milyon adet artış yaptı. Öte yandan şirket iPhone 13 modellerinin üretiminde de önemli bir düşüş planlıyor.

Üretimi Planlanan iPhone 15 Modelleri

Standart model için 21,8 milyon adet (%25)

Plus modeli için 8,5 milyon adet (%10)

Pro modeli için 24,2 milyon adet (%28)

Pro Max modeli için 31,8 milyon adet (%37)

Bununla birlikte Apple, üçüncü çeyrekte Plus modeli için 2,3 milyon adet, Pro sürümü için 8,4 milyon adet ve Pro Max için 6,6 milyon adet olmak üzere 8,3 milyon adet iPhone 15 üretmeyi planlıyor. Ardından şirket dördüncü çeyrekte iPhone 15 Pro Max'e odaklanarak 25,2 milyon adede kadar üretim gerçekleştirecek.

Elec, "birkaç parça üreticisinin iPhone 15 Pro Max üretiminde aksaklıklar yaşadığını", bu nedenle Apple'ın en büyük ve daha pahalı telefonunun sayısını yavaşça artırmadan önce standart Pro model üretimini artırmaya odaklanacağını söylüyor.

Peki siz iPhone 15 modellerinden birini alacak olsaydınız bu hangisi olurdu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.