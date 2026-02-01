AirDrop, Finder, iCloud… Apple Yüzünden İnsanlık 32,4 Milyon Yıl Kaybetti!

İlk çıkış yaptığı günden bu yana Apple, cihazlar arası optimizasyonu ve üstün kullanıcı deneyimi ile zirveye oturmaya çalışanlar arasında. Bu noktada Apple, ekosistem kavramını her ne kadar iyi kurgulamış olsa da uzun yıllar geçmesine rağmen hala çözülemeyen sorunlar ile boğuştuğu da bir gerçek.

Bu noktada kullanıcılar tarafından sürekli bildirilen ve 2001 yılından beri süregelen hatalar bile var. Apple'ın bu sorunlara karşı tutunduğu umursamaz tavıra karşı -en azından kullanıcılar tarafından öyle gözüküyor- kullanıcılar da bir aksiyon aldı. Markanın tüm sorunları yine markanın fanları tarafından tek bir forumda toplandı. İşte detaylar...

Apple'ın Asla Çözülmeyen Sorunları Listelendi!

Apple'ın asla çözmediği sorunları bir fan grubu tarafından listelenmeye başladı. Bugs Apple Loves adlı sitede yayınlanan listede Apple'ın 25 yıldır çözmediği hatalardan tutun bu hataların kullanıcıların hayatından kaç saniye çaldığına dair pek çok istatistik var.

Sitede yazılana göre Apple'ın düzeltmediği bu hatalar sebebiyle insan ömründen yılda toplamda 32,4 milyon yıl boşa gidiyor. Bu hataların bazıları belirtildiği gibi oldukça eski ve artık kullanıcılar şikayet etmekten ziyade dalga geçmeyi tercih ediyor.

Kullanıcılar arasında en sinir bozucu olarak nitelendirilen hatalar ise şöyle:

Finder pencere boyutlarını unutuyor,

E-posta araması çalışmıyor,

Otomatik düzeltme "hayır" cevabını kabul etmiyor,

"AirDrop: Cihazlar Taranıyor" hatası (cihazlar aslında yan yana ancak bulamıyorlar),

iPhone'u erişim noktası haline getirseniz de MacBook'unuz ağa bağlanmıyor.

Tabi burada listelenen hatalar blog sayfasını takip eden ve yorum yapan kullanıcılara göre oluşturulmuş durumda. Sitenin sloganı da aslında bu yönde. Yapılan matematiksel yıl hesaplarının tahmini olduğunu ancak hataların gerçek ve sinir bozucu olduğunu söylüyorlar.

Peki sizin en sinir olduğunuz Apple hatası nedir? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...