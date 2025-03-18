Apple Yine Başını Belaya Soktu! Sıkı Yönetim Altına Giriyor

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Almanya'da daha sıkı rekabet denetimine tabi tutulmasına karşı açtığı temyiz davasını kaybetti. Apple'ın Almanya'daki işleyişine yönelik yeni düzenlemeler için engeller kalkmış olsa da şirketin Avrupa'daki sınavları bundan böyle çok daha zorlayıcı olacak.

Almanya Federal Kartel Dairesi, 2023 yılında Apple'ı çapraz pazarlar arası rekabet için çok önemli bir şirket olarak nitelendirmişti. Apple'ın piyasadaki rekabet üstündeki etkisi oldukça büyüktü, bu sebeple Almanya, rekabet karşıtı uygulamaları çok daha kısa sürede tespit edip yasaklama yoluna girişti.

Avrupa'daki Baskı Artıyor

Apple, Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında da denetim altında. Bu yasa, büyük teknoloji firmalarının piyasadaki gücünü sınırlamak ve rekabeti teşvik etmek için tasarlandı.

Öte yandan, şu an Avrupa'daki baskı, büyük teknolojik şirketler için hat safhada. Almanya Federal Kartel Dairesi, daha önce de Google (Alphabet), Meta (Facebook) ve Amazon'u benzer şekilde sıkı denetime tabi tutmuştu.

Mahkeme görüldükten sonra Apple karara itiraz etti ve Almanya Federal Mahkemesi'ne (BGH) temyiz başvurusunda bulundu. Mahkeme ise Kartel Daire'sinin kararına destek çıkarak haklı olduklarını vurguladı.

Apple'ın Strateji Değiştirmesi Gerekecek

Özellikle Apple'ın uygulama içi satın almalar, komisyon ücretleri ve alternatif uygulama mağazalarına erişim gibi konularda nasıl hareket ettiği daha yakından denetlenecek.

Federal Kartel Dairesi Başkanı Andreas Mundt, kararın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bu, Apple'ın daha sıkı kötüye kullanım kontrolüne tabi olduğunu onaylayan en yüksek mahkeme kararlarından biridir. Artık Apple'ın üçüncü taraf uygulamalara yönelik politikalarını daha güçlü bir zeminde inceleme şansımız olacak.

Önümüzdeki dönemde Apple'ın Almanya ve Avrupa'daki iş stratejilerini nasıl değiştireceği merak konusu. Değişim bir tercih olmaktan çıktı, zaruriyet haline geldi. Zira Avrupa, büyük teknoloji devlerine karşı daha sert kurallar getirmeye kararlı.