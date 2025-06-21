Black Mirror Gibi: Gerçek Hayattaki Reklamları Bile Engelleyen Gözlük

Sokaklarında gezinirken eski yapılarda, tramvay ve panolarda gördüğümüz renkli ve abartılı reklamlar, İstanbul'un tarihi ve kültürel mirası ortasına bırakılmış bir gölge gibi görünüyor. Çoğu kimi zaman gereksiz, kimi zaman da aşırı göz yoruyor ve herkesin estetik anlayışına hitap etmiyor. Bazen insanlar sadece bir manzara keyfi çıkarmak isterken dev reklam panoları silüeti bozuyor.

İşte bu yeni artırılmış gerçeklik (AR) uygulaması, akıllı gözlük kullanıcılarına fiziksel dünyadaki dijital reklamları gerçek zamanlı engelleyerek sorunu çözmelerini sağlıyor.

Black Mirror Tarzı Bloklama Sistemi Olan Gözlük

Netflix'teki Black Mirror dizisinin meşhur bölümündeki göz aparatını hatırlarsınız. Karakterler, vücutlarındaki bir çip sayesinde gördükleri her şeyi kayıt altına alabiliyor, sonrasında bu kayıtları bir projektör gibi yansıtabiliyordu. Bir başka bölümde ise kullanıcıları "hayattan engelleme" seçeneği vardı. Karakterler, başkalarını engellediklerinde onları hiçbir şekilde duymuyordu ve bedenleri tamamen beyazla kaplanıyordu.

Bu AR uygulaması da benzer bir şekilde çalışıyor. Bir reklam panosu veya afiş gördüğünüz zaman üstünü kapatıyor:

Gerçek hayattaki reklamları engelleyen uygulama geliştirildi.



Akıllı gözlüklere yüklenebilecek.pic.twitter.com/rD5Aa1Gdos — BPT (@bpthaber) June 21, 2025

AR Reklam Engelleyici Uygulamasını Destekleyen Gözlükler

Kullanıcılar sadece birkaç ayar yaptıktan sonra diledikleri zaman reklam filtresini etkinleştirerek sade bir filtre ile karşılaşıyor. Şimdilik bu özellik, belli başlı AR gözlüklerle uyumlu çalışıyor. Örneğin, popüler XREAL Air ve Meta'nın Ray-Ban modeli. Diğer modeller için de uygulama desteği gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

Uygulama, LED ve LCD ekranlardaki reklamları üstün bir başarıyla engelleyebiliyor ama OLED ekranlı panolarda aynı performansı gösteremiyor. Yakın zamanda OLED panellerle de uyumlu çalışmasını sağlayacak bir özellik güncellemesi gelebilir.

Sizce bu uygulama daha fazla akıllı gözlük için yaygınlaştırılmalı mı? Yorumlarda buluşalım.