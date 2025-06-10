Yeni Sağlık Asistanınız Olacak Uygun Fiyatlı Akıllı Saat Tanıtıldı

Güçlü akıllı telefonlar kadar onlara eşlik edecek akıllı saatlerin de güçlü olması, günümüz şartlarında zorunlu olmayan bir ihtiyaç haline geldi. Keseye uygun fiyatlı bir akıllı saat satın almak isteyen, ancak yüksek ücret ödemek istemeyen kullanıcılar için itel Alpha 3 tanıtıldı.

Uygun fiyatına rağmen hem sağlık takibi yapmanıza, hem de düşük ışıkta bile ekranı görmenize olanak veren itel Alpha 3 akıllı saat; spor tutkunlarının yanı sıra günlük ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlerin de tercihi olabilir.

Tek Şarjla Tüm Gün Performans

itel Alpha 3'ün içinde bulunan 300 mAh'lik güçlü batarya, tek şarjla tüm gün süren bir kullanım imkanı sunuyor. Bu sayede gün içinde şarj endişesi yaşamadan tüm özelliklerinden faydalanabilirsiniz.

itel Alpha 3'ün en çekici özelliklerinden biri ise tek çipli Bluetooth arama desteği. Elleriniz meşgul iken bir arama geldiğinde, aramayı direkt bileğiniz üstünden kabul edebilir, aynı şekilde kendiniz de arama gerçekleştirebilirsiniz.

1.5 inçlik Yuvarlak Ekran ve Yapay Zeka Desteği

Yuvarlak hatlarıyla oldukça zarif bir tasarıma sahip olan itel Alpha 3'te 500 nit parlaklık bulunuyor. Güneş fazla parlak olsa bile ekranı görebiliyorsunuz. Yuvarlak ekranın boyutu ise 1.5 inç. IP67 sertifikası sayesinde toza ve su sıçramalarına karşı da dayanıklı, yani yağmurda da giyilebilir.

Ayrıca bu saate sesli komutlar verebilir, yapay zeka asistanını kullanarak saate hiç dokunmadan işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Koyu Mavi, Roze Altın ve Siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geliyor.

100'den Fazla Spor Koşu Modu

Sporcular için fazlasıyla donanımlı olan bu akıllı saatte 100'den fazla koşu modu bulunuyor. Modlar arasında yürüyüş veya bisiklete binme aktiviteleri de bulunuyor. Yakılan kalori, harcanan enerji ve eforu buradan takip edebiliyorsunuz. Ek olarak, sağlık takibi sistemiyle gün boyunca nabız, kalp atışı gibi ölçümlerin hesabını tutabilirsiniz. Uyku analizi özelliğiyle sağlığınız hakkında önemli verilere ulaşabilirsiniz.

Türkiye Satış Fiyatı Belli Mi?

Hindistan'da 1.499 Rs (yaklaşık 686 TL) gibi oldukça uygun bir fiyatla piyasaya sürülen itel Alpha 3'ün Türkiye'ye ne zaman geleceği bilinmiyor.