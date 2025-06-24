Arabayı Bizden Bataryayı Başka Yerden! Bataryasız Elektrikli Otomobil Satışta!

Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasını engelleyen en büyük faktörlerden biri hiç kuşkusuz batarya maliyeti. Otomobilin toplam bedelinin neredeyse yarısını oluşturan bu parçanın ekonomik yükünü hafifletmek için üreticiler yeni yollar arıyor. Bu bağlamda Çin merkezli üretici Nio'nun alt markası Firefly ezber bozan bir hamle yaptı. İşte detaylar...

Bataryasız Elektrikli Otomobil Firefly EV Satışta!

Nio’nun küçük sınıfa odaklanan alt markası Firefly batarya kiralama sistemine dayanan BaaS (Battery as a Service) hizmetini beklenenden önce devreye aldı. Bu sistemle birlikte markanın ilk modeli olan Firefly EV Çin’de bataryasız şekilde sadece 11 bin 120 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.

Bu rakam batarya dahil fiyat olan 16 bin 800 dolara kıyasla yaklaşık yüzde 34 daha düşük. BaaS sistemi sayesinde daha yüksek donanım seviyelerine sahip versiyonların fiyatı da önemli ölçüde düşüyor. Bataryalı versiyona kıyasla yüzde 32’ye varan fiyat avantajı Firefly EV’yi küçük sınıfta cazip bir seçenek haline getiriyor.

Böylece elektrikli araçlar daha geniş kitleler için erişilebilir hale geliyor. Yeni satın alma modelinde kullanıcılar bataryaya sahip olmak yerine onu aylık olarak kiralıyor. Firefly, bu hizmet için aylık yaklaşık 55 dolarlık bir ödeme belirledi. Buna ek olarak şirket 30 Haziran'a kadar araç satın alanlara özel bir kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında ilk ay ödeme yapan kullanıcıların bir sonraki ayki faturası ücretsiz olacak. Bu avantaj tam 3 yıl boyunca devam edecek. Batarya kiralama modelinin sadece maliyet değil uzun vadeli kullanım açısından da önemli avantajlar sunduğu vurgulanıyor. Firefly’a göre ikinci el araç piyasasında bataryaya dair yaşanan değer kaybı endişesi bu sistemle ortadan kalkıyor.

Çünkü batarya araca değil hizmet sağlayıcısına ait. Bu da batarya performansındaki düşüşün kullanıcıya ekonomik zarar vermeyeceği anlamına geliyor. Ayrıca batarya sigortası alma zorunluluğu da ortadan kalkıyor. Tüm bunların yanında tüketiciler batarya kapasitelerinde düşüş yaşadıklarında büyük masraflar altına girmekten de kaçınabiliyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...