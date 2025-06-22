Yakında Geliyor: Togg T10F Reklam Çekimlerinde Görüntülendi! (Video)

Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobil üreticisi Togg, 2023 yılında satışa sunduğu T10X modelinin ardından yeni elektrikli aracı T10F'i satışa sunmak için son hazırlıklarını yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda açık testler için otoyollara karşımıza çıkan fastback sınıfındaki yeni modeli son olarak reklam çekimlerinde görüntünlendi.

Togg T10F Reklam Çekimleri İçin İTÜ Kampüsüne Geldi

X platformunda paylaşılan görüntülere göre, yeni Togg T10F satışa sunulmasına kısa bir süre kala reklam çekimleri için fabrikadan dışarıya çıktı. Yeni otomobil kısa bir süre önce İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) içerisindeki Ayazağa kampüsüne geldi. Bu gelişme ile birlikte elektrikli araca bir kez daha görüntüleme fırsatı yakaladık.

İşte Togg T10F'in reklam çekiminden gelen görüntüler:

Togg’un yeni modeli T10F’in reklam çekimleri İTÜ Ayazağa kampüsünde görüntülendi. pic.twitter.com/xIo9e2XwCK — Avionot (@avionot) June 21, 2025

Togg T10F Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Togg T10F'in reklam çekimlerinin başlaması, aracın yakında piyasaya sürüleceği beklentilerini iyice artırdı. Otomotiv sektörüne yakın kaynakların geçtiğimiz haftalarda paylaştığı bilgilere göre, merakla beklenen Togg T10F’in bu yıl yaz sonunda satışa çıkması bekleniyor. İddialar, yeni modelin ağustos sonunda ya da eylül başında yollarda olacağı yönünde.

Daha önce yapılan açıklamalarda, T10F'in satışa sunulmadan önce gerçek yol koşullarında test edileceği belirtilmişti. Nitekim son günlerde aracın farklı otoyollarda açık trafikte görüntülenmesi nihai test sürecinin başladığını gösteriyor. Üstüne bir de reklam çekimlerinin başlaması, Togg T10F’in piyasaya çıkışının artık an meselesi olduğunun güçlü bir göstergesi olarka görülüyor.

Togg T10F Özellikleri

Çekiş Seçenekleri: Arkadan itişli (RWD) ve dört tekerlekten çekişli (AWD)

Motor Gücü: RWD versiyon: 218 HP AWD çift motorlu versiyon: 435 HP

0-100 km/s Hızlanma: Yaklaşık 4.6 saniye (AWD versiyon)

Menzil: Uzun menzil paketinde 600 km’ye kadar

Batarya Kapasitesi: 88,5 kWh

Şarj Süresi: DC hızlı şarj ile %20’den %80’e yalnızca 28 dakika

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