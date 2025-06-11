Chery'den Mini Cooper'ın 4'te 1 Fiyatına Yeni Elektrikli Otomobil!

Çin’in önde gelen otomobil üreticilerinden Chery, yine ses getirecek bir modelle otomobil tutkunlarının karşısına çıktı. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de fabrika kurma planlarıyla gündeme gelen marka, şimdi de sudan ucuz bir fiyatla satışa sunulacak QQ Domi adını verdiği yeni elektrikli aracını Çin'de resmen tanıttı.

Sadece 8.300 dolarlık fiyat etiketiyle dikkat çeken QQ Domi, segmentine göre oldukça bütçe dostu bir seçenek olarak öne çıkıyor. Üstelik yeni araç kompakt yapısı, modern tasarımı ve gelişmiş donanım özellikleriyle, kendisinden kat kat daha pahalı olan rakipleri ile benzer bir deneyim vadediyor. Peki bu bütçe dostu yeni elektrikli otomobil, uygun fiyatıyla neler sunuyor? Detaylara birlikte göz atalım.

Chery QQ Domi Özellikleri

Chery, QQ Domi modelini iki farklı donanım seçeneğiyle piyasaya sürecek. Giriş seviyesi versiyonun tanıtıma özel fiyatı 59.900 yuan (8300 dolar) olup, 305 km menzil sunuyor. Daha uzun menzilli olan model ise tek şarjda 405 km kadar yol alabiliyor. Bu modelin fiyatı 69.900 yuan (9.725 dolar).

BYD’nin en çok satan modellerinden Seagull EV’ye oldukça yakın boyutlarda tasarlanan QQ Dominin her iki modeli de 3.720 mm uzunluk, 1.700 mm genişlik ve 1.608 mm yükseklik ölçülerine sahip. Bununla birlikte Her iki versiyonda da 10.25 inçlik merkez bilgi ekranı ile 7 inçlik dijital sürücü ekranı bulunuyor. Sesli komut tanıma, arka park sensörü ve geri görüş kamerası gibi teknolojiler de yine standart olarak sunuluyor.

Batarya alanına değinecek olursak, giriş seviyesindeki modelde 28.5 kWh, uzun menzilli versiyonda ise 39.33 kWh bataryanın yer alıyor. Her iki batarya da %30’dan %80’e yaklaşık 30 dakikada şarj edilebiliyor. Öte yandan üst seviye versiyon V2L isimli ilginç bir şarj özelliğine de ev sahipliği yapıyor. Araç söz konusu özellik sayesinde elektronik aletleri ve ev ürünlerini kendi bataryasıyla çalıştırabiliyor.

QQ Domi, satışa sunulduğu Çin pazarında mini elektrikli araçlarla rekabete girecek. An itibariyle BYD'nin Çin'de en çok satın alınan aracı konumundaki Seagull'un bu segmentte olduğunu ve 7.800 dolarlık fiyatıyla QQ Domi'ye doğrudan rakip olacağını belirtmekte fayda var. Otomobilin global pazarda satışa sunulup sunulmayacağı ise hala merak konusu.

Öte yandan uzmanlar, Chery’nin bu uygun fiyatlı hamlesinin ardından sektörde iyice yayılan fiyat indirimi dalgasına dikkat çekiyor. Çin otomobil pazarında giderek sertleşen bu fiyat rekabeti, şirketlerin kâr marjlarını ciddi ölçüde daraltırken, uzun vadede sektörde yıpratıcı bir rekabet ortamı yaratabileceği uyarıları yapılıyor.

Çinli markaların başlattığı bu agresif fiyat savaşı nereye kadar sürecek bilmiyoruz. Ancak Chery’nin yeni QQ Domi modeli uygun fiyatıyla pazarda yeni dinamiklerin oluşmasına neden olabilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...