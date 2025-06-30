Aracınızın Hasar Durumu Çok Yakında Değişebilir: Yeni Düzenleme Yolda!

Ülkemizde araç hasarlarında uygulanacak kasko ve sigorta kuralları yakında tamamen değişecek. 1 Temmuz 2025 tarihinde yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle birlikte, araçların ağır hasarlı olup olmadığı ve pert durumuna ilişkin yeni hesaplamalar uygulanmaya başlayacak.

Yeni düzenleme kapsamında, bir araç, piyasa değerinin yüzde 60’ından daha düşük bir hasar alması durumunda artık ağır hasarlı olarak sayılmayacak. Bu tür araçlar onarılarak yeniden trafiğe çıkabilecek. Öte yandan bu kurala ilişkin bazı istisnalar mevcut. İşte yeni kasko ve trafik sigortası düzenlemesi ile ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar!

Tam Hasarlı ve Ağır Hasarlı Araçlar Farklı Değerlendirilecek

Yeni düzenlene ile birlikte tam hasar ve ağır hasar tanımlarını yeniden şekillenecek. Eğer bir aracın KDV dahil olmak üzere onarım maliyeti piyasa değerini aşarsa, araç “tam hasarlı” sayılacak. Bu durumda hurdaya ayrılan araç için sigorta şirketi, tescil işlemleri tamamlandıktan sonra araç sahibine tazminat ödeyecek.

Diğer yandan, onarım bedeli aracın değerinin yüzde 60’ını geçmediği sürece araç “ağır hasar” kapsamına girmeyecek ve onarımı yapılacak. Hasarın kapsamını ve derecesini belirlemekle görevli olan eksperler, değerlendirme sonrası süreci yönetecek.

Ayrıca yeni kurallarda bazı temel parçalar için istisnalar mevcut. Araç tabanı, ön ve arka şasi kolları, tavan sacı, ön göğüs sacı gibi yapısal bileşenlerde oluşan hasarlar; oranı yüzde 60’ın altında olsa bile aracı doğrudan ağır hasarlı statüsüne taşıyacak.

Aynı durumun elektrikli araçlar için de geçerli olduğunu belirtelim. Batarya, ana enerji hattı, hava yastıkları, emniyet sistemleri ve aracın elektronik altyapısında oluşan zararlar da aracın ağır hasarlı sayılmasına neden olacak.

İkinci El Pazarında Ciddi Değer Kaybı Bekleniyor

Uzmanlara göre, yeni araç hasar tespiti kuralları ikinci el araç pazarını doğrudan etkileyecek. Yüzde 60'ın altında hasar almış, ancak onarıma gitmiş araçlar bile ciddi şekilde değer kaybedecek. Kritik parçalarında sorun olmayan, fakat yüksek hasar kaydı bulunan araçların artık çok daha düşük bedellerle satılabileceği belirtiliyor.

Örneğin, değeri 1 milyon TL olan bir araç, 590 bin TL'lik hasar kaydıyla satışa çıkarıldığında ağır hasarlı olarak sayılmasa bile bile piyasa değerinin yaklaşık yarısı kadar bir fiyata alıcı bulabilecek.

Peki siz yeni kasko ve trafik sigortası düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce araçların hasar durumuna ilişkin getirilecek yeni kurallar piyasayı nasıl etkileyecek? Yorumlarda buluşalım...