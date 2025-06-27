Araç Muayenelerini Artık TUVTÜRK Yapmayacak! İşte Yeni Kurum...

20 yıldır aktif olarak araç muayene hizmeti veren TUVTÜRK artık kapanıyor. 2027 yılından itibaren farklı bir marka araç muayene hizmetlerini gerçekleştirecek. Peki Türkiye'deki milyonlarca araç kullanıcısını ilgilendiren yeni kurum hangisi? İşte konuyla ilgili detaylar...

TÜVTÜRK devri kapanıyo! Yerini TURKA Alıyor!

Türkiye'de araç muayene sisteminde yaklaşık yirmi yıl sonra kapsamlı bir değişim yaşanacak. 2005 yılından bu yana hizmet veren TÜVTÜRK 2027 itibarıyla yerini TURKA markasına bırakacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği yeni araç muayene ihalesini kazanan MOI Ortak Girişim Grubu yeni bir marka kurdu.

Bu amaçlara TURKA markasını kurarak hazırlıklara başladı. Yeni sistem 15 Ağustos 2027 tarihinde resmen devreye girecek. İlk etapta 249 araç muayene istasyonunun faaliyete geçmesi planlanırken bu sayı beş yıllık aralıklarla yapılacak analizler doğrultusunda artırılacak. TURKA yalnızca fiziksel büyüme değil teknolojik ve yapısal dönüşüm hedefiyle de dikkat çekiyor.

Şirketin İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman’ın açıklamasına göre araç muayene süreçleri otomasyon tabanlı hale gelecek özellikle elektrikli araçlara yönelik özel test sistemleri geliştirilecek. TURKA’nın öne çıkan projelerinden biri de muayene istasyonlarının çok amaçlı yapılara dönüştürülmesi.

Afet durumlarında sahra hastanesi olarak da kullanılabilecek şekilde tasarlanacak bu tesislerin aynı zamanda yenilenebilir enerjiyle çalışması hedefleniyor. Böylece hem sürdürülebilirlik hem de toplumsal dayanıklılık açısından önemli bir adım atılmış olacak.

Şirketin istihdam politikası da dönüşümün bir diğer önemli ayağını oluşturuyor. TURKA yeni sistemle birlikte 4 bin 500 kişilik bir istihdam yaratmayı planlıyor. Kadın istihdamını artırmaya yönelik özel programlar ve sosyal etki odaklı stratejiler de şirketin gündeminde yer alıyor. Ayrıca 2047 yılına kadar Türkiye’deki araç nüfusu ve ihtiyaç duyulacak altyapıya yönelik detaylı bir projeksiyon oluşturulduğu bilgisi paylaşıldı.

2027 yılı itibarıyla Türkiye’deki tüm araç sahipleri muayene işlemlerini TURKA çatısı altında gerçekleştirecek. Mevcut sistemin ötesine geçmeyi hedefleyen bu yeni model yapısal, teknolojik ve çevresel yenilikleriyle uzun vadeli bir dönüşüm sürecinin kapılarını aralıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...