Sevilen Elektrikli Otomobil Yüzde 10'luk ÖTV Diliminden Çıkıyor: İşte Yeni Fiyatı!

Son dönemde Türkiye elektrikli otomobil pazarında öne çıkan modellerden biri olan MINI Countryman ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Sektörel kaynaklara göre, bugüne kadar yüzde 10’luk ÖTV diliminden faydalanarak uygun fiyatla satışa sunulan model için bu avantajlı dönem sona eriyor. MINI Countryman’in uygun fiyatla sunulduğu yüzde 10'luk vergi diliminden yakında çıkacağı bildiriliyor.

Elektrikli MINI Countryman Yüzde 40'lık ÖTV Dilimine Dahil Olacak

Otomotiv dünyasına yakınlığıyla tanınan gazetecilerin X platformundaki paylaşımlarına göre, elektrikli MINI Countryman artık yüzde 10’luk ÖTV diliminden yararlanamayacak. 1.927.300 TL’lik uygun fiyatlı versiyonun stokları tükendiği için bu fiyatla yeni sipariş alınamadığı söyleniyor.

Daha önce bu fiyatla sipariş verenlerin araçlarının teslim edileceği ifade edilirken, yeni siparişlerin artık bu fiyat üzerinden alınamayacağı aktarılıyor. Paylaşılan bilgilere göre, bir sonraki sevkiyatta elektrikli MINI Countryman'in tüm versiyonları yüzde 40’lık ÖTV dilimine tabi olacak. Bu doğrultuda, aracın Türkiye’deki yeni başlangıç fiyatının yaklaşık 2.779.000 TL seviyesinde olacağı öngörülüyor.

Elektrikli MINI Countryman'in öne çıkan özellikleri:

Maksimum Güç: 313 beygir

313 beygir Tork: 494 Nm

494 Nm 0-100 km/s Hızlanma: 5.6 saniye

5.6 saniye Azami Hız: 180–200 km/s

180–200 km/s Çekiş: Önden çekiş (E) veya dört tekerlekten çekiş (ALL4)

Önden çekiş (E) veya dört tekerlekten çekiş (ALL4) Batarya Kapasitesi: 66.45 kWh

66.45 kWh Menzil Mesafesi: 462 km

462 km Şarj Süresi: %10–%80 ~30 dakika (130 kW'a kadar destek)

%10–%80 ~30 dakika (130 kW'a kadar destek) Sürüş Modları: Green, Core, Go-Kart (sportif sürüş modu)

Evet doğru, MINI Countryman'de %10'luk ÖTV dilimine giren 1.927.300 TL'lik fiyat kalmadı artık.



Sipariş verenlerinki gelecek ama şu an bu fiyattan artık yeni sipariş alınmıyor.



Bir sonraki gelecek partinin tüm versiyonları %40'lık ÖTV diliminde olacak.



Fiyat sınırda olduğu… https://t.co/4EGANSpESB pic.twitter.com/nt71KgYRFO — Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) June 11, 2025

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