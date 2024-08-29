Araç Muayene Ücretleri 2025'te Ne Kadar Olacak? Zam Gelecek mi?

Otomobillerin yetkinliğini denetlemek ve arızalardan kaynaklanan kazaların minimuma indirilmesi için muayeneler oldukça önemli. Peki, 2025 yılında araç muayene ücretlerine zam gelecek mi? Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl tarafından paylaşılan son bilgilere göre, muayene ücretleri önümüzdeki yıl zamlanacak!

Araç Muayene Ücretleri 2025 Yılında Ne Kadar Olabilir?

Bilindiği üzere, vergi başta olmak üzere birçok kalemde yıllık artış yapılacağı zaman Yeniden Değerleme Oranı (YDO) esas alınıyor. Bunu biraz daha açarsak, 2023 yılının yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak belirlendi ve muayene ücretleri bu oranda zamlanarak Ocak 2024 itibariyle 1130,40 TL'den 1.821,60 TL'ye yükseldi.

Durum böyle olunca 2025 yılı zamlarına ışık tutacak 2024 yeniden değerleme oranı bir hayli merak ediliyor. Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl ise son açıklamasında bu oranın yüzde 45 seviyelerinde oluşacağını söyledi. Bu durumda, Ocak 2025 itibariyle araç muayene ücretleri yüzde 45'lik bir artışla 1.821,60 TL'den 2.641 TL’ye çıkacak.

Mevcut fiyat tarifesi ise şöyle;

Traktör (römorklu, römorksuz), motosiklet ve motorlu bisiklet: 927,60 TL

927,60 TL Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork: 1.821,60 TL

1.821,60 TL Otobüs, kamyon, çekici ve tanker: 2.462,40 TL

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