Sıfır Otomobil Almak İsteyenler İçin Kritik Tarih: Zam Yolda!

Otomobil piyasasındaki hareketlilik devam ediyor. Bilindiği üzere son dönemde Avrupa Birliği’nin Genel Güvenlik Yönetmeliği 2 (GSR 2) fazlasıyla gündemde. Bu yönetmelikle artık sıfır araçlarda daha fazla standart güvenlik özelliğinin kullanılması zorunlu olacak. Buna uymayan araçların satışları ise yapılamayacak.

Bu nedenle otomobil şirketleri GSR 2 standardına uymayan sıfır araçları kampanya, indirim ve sıfır kredi desteği gibi birçok teşvikle elden çıkarmaya çalışıyorlar. Hatırlanacağı üzere ilk olarak 7 Temmuz'da yürürlüğe gireceği duyurulan yönetmelik, Sanayi Bakanlığı tarafından ülkemizde üretilip ve satılan Ulusal Tip Onayı'na sahip modeller için 31 Ağustos'a ertelendi.

Gazeteci Emre Özpeynirci tarafından paylaşılan son bilgilere göre, GSR 2 kapsamına girmeyen araçlar için verilen ek sürenin dolmasının ve zam gelecek endişesiyle yapılan satın alımların ardından otomobil piyasasında yeni zamlarla karşılaşmamız muhtemel görünüyor.

Eylül Ayında Otomobillere Kur Zammı Gelecek İddiası

Emre Özpeynirci, eylül ayında otomobillere kur zammı geleceğini iddia etti. Bununla birlikte, sektör yetkililerinin kurdan dolayı önümüzdeki ay yüzde 5'lik bir zammın kaçınılmaz olduğunu söylediğinin altını çizdi. Ancak şu an için konuyla ilgili resmi bir açıklamanın olmadığını belirtelim.

Eylülde otomobillere kur zammı yolda ‼️



Temmuzda 94 bin adedi aşan otomotiv pazarının, ağustosta da 85 bin adedi bulacağı öngörülüyor. Son haftaya giriyoruz, bekleyip göreceğiz.



Bunda hem ‘ulusal tip onayı’ olan yerli araçların 31 Ağustos’a kadar GSR2 olmayan araçları satma… pic.twitter.com/NTujCIfLov — Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) August 25, 2024

Burada Avrupa Birliği’nin Genel Güvenlik Yönetmeliği 2 (GSR 2) standardına da bir parantez açan Özpeynirci, sıfır araçların artık daha fazla standart güvenlik özelliğiyle gelme zorunluluğunun da bir fiyat artışına yol açacağını belirtti. Eylül ayına girmemizle birlikte sektörde tam olarak neler yaşanacak hep birlikte göreceğiz.