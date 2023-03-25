Araç Muayene Süresini Kaçıranlar Dikkat: Yeni Düzenleme Getirildi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "7440 Sayılı Kanunun 10'uncu Maddesinin Yedinci Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ (Seri No: 1)" Resmî Gazete'de yayımlanarak, araç muayenesi yaptırmama süresini 12 Mart 2023 tarihine kadar geçiren vatandaşlar için yeni bir teşvik düzenlemesi yapıldı.

Araç muayenesini süresinde yaptırmamış olanların, 30 Eylül 2023'e kadar araç muayenelerini yaptırmaları durumunda muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için hesaplanması gereken %5 fazla yerine kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, kanunun yayımlandığı tarihten (yayımlandığı ay dâhil) araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık %0,75 oranı esas alınarak hesaplanacak.

Araç Muayenesi Yaptırmayanlar Muayeneye Teşvik Ediliyor

Kısaca özetlemek gerekirse yeni düzenleme, araç muayenelerinin yapılmaması hâlinde uygulanan %5 fazla ücreti aylık %0,75 olarak değiştirerek, araç muayenesinin yapılmasını teşvik etmekte.

Araç muayenesi, trafiğe çıkan motorlu ve motorsuz araçların teknik yeterliliklerinin muayene edilerek trafik ve yolcu güvenliğine uygun olup olmamasının tespit edilmesidir. Bu nedenle araçların muayenesi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 34. maddesi gereğince zorunludur ve TÜVTÜRK, araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluştur.

Bu düzenleme ile birlikte araç muayenesi yaptırmama süresini kaçıran vatandaşlar, bir an önce araçlarını muayeneye götürerek yasal yükümlülüklerini yerine getirebilirler.