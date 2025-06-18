Aracını Satacaklar Dikkat: Bunu Yapmadan Satamayacaksınız

Ticaret Bakanlığı 16 Haziran 2025 itibarıyla yürürlüğe giren Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulamasını duyurdu. Artık aracınızı satmak için ilan verirken e-devlet üzerinden yetki doğrulaması yapmanız gerekecek. Doğrulama yapmadan satış da yapılmayacak.

Eğer araç sizinse, ilan vermek için yasal olarak sizinle bağı olan kimseler taşıt ilanı verebilecek. Böylece sahte ilanların gün yüzüne çıkması engellenecek.

EİDS, ilk olarak 1 Kasım 2023'te ilanlara kimlik doğrulaması şartı getirmesiyle gündeme gelmişti. 7 Nisan 2025'te ise sadece 2023 ve sonrası model taşıtlar için yetki kontrolü zorunlu olmuştu. Şimdi ise tüm modeller bu kapsama dahil olacak.

Kimler Taşıt İlanı Verebilecek?

Satış platformlarında ilan vermek için ya aracın asıl sahibi olmanız gerekiyor. Birinci ve ikinci dereceden akrabanız veya eşiniz varsa onlar da ilan verebilecek. Son olarak bakanlıktan onaylanmış yetki belgesi olan oto galericiler haricinde kimse ilan platformlarına taşıt ilanı açamayacak. Oto galericilerin de eğer yetki belgesi yoksa sistem üzerinden ilan koyamayacaklar.

İkinci El Piyasasına Duyulan Güven Sarsıldı

Sahte ilanlar ve araçların absürt fiyatlarla satışa çıkması, son yıllarda yükselişe geçen bir trend haline gelmişti. Vatandaşlar bu sebeple ikinci el araç alım-satım işlemlerinde güven problemi yaşıyordu.

Ticaret Bakanlığı açıklamasının sonunda, sektöre dair düzenleyici adımların süreceğinin altı çizildi. Amacın tüketici mağduriyetlerinin engellenmesi ve sektörün daha kapsamlı bir şekilde denetlenmesi olduğu bildirildi. Ayrıca doğrulama sistemiyle spekülatif fiyatlarla ilan verme devri de kapanacak. Bakanlıktan gelen tam açıklama şöyle:

Otomotiv sektöründe adil rekabet ortamı oluşturmak ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek istiyoruz.

Sizce Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile daha güvenli bir ikinci el pazarına zemin hazırlanabilir mi? Yorumlarda buluşalım.