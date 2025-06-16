Araba Alacaklar Dikkat: ÖTV'de Benzeri Görülmemiş Artış Yolda

TBMM'ye sunulan yeni kanun teklifiyle otomobil piyasasında büyük bir değişiklik kapıda. İçten yanmalı motorlu araçlarda ÖTV oranı tek bir seviyeye çekilerek %80'e yükseliyor. Elektrikli araçlar için ise Cumhurbaşkanı'na menzil ve batarya kapasitesine göre farklı vergi oranları belirleme yetkisi veriliyor.

Otomobil Piyasasında Vergi Devrimi: %80 ÖTV Standardı Geliyor!

DoluBatarya'nın haberine göre Plan ve Bütçe Komisyonu'nun onayına sunulan kanun teklifiyle birlikte benzinli ve dizel otomobillerde uygulanan %45, %50, %60 ve %70'lik kademeli ÖTV oranları tamamen kaldırılıyor. Bundan sonra motor hacmi ve ÖTV matrahına bakılmaksızın tüm içten yanmalı motorlu binek araçlar %80 ÖTV'ye tabi olacak.

⚠️Meclise sunulan kanun teklifine göre içten yanmalı motora sahip otomobillerde ÖTV oranı %80'e çıkarılıyor. %45, 50, 60, 70 gibi eski oranlar tarih oluyor.



🔋Elektrikli araçların ÖTV'sinde yapılacak düzenleme için Cumhurbaşkanına menzil ve batarya kapasitesine göre farklı ÖTV… https://t.co/qCAWlLkEsk pic.twitter.com/QpvCqmUEYk — Dolubatarya (@DoluBatarya) June 16, 2025

Bu düzenlemeyle birlikte otomobil alıcılarının uzun zamandır beklediği ÖTV matrah güncellemesi ve olası vergi indirimi umutları da suya düşmüş oldu. Yeni sistemde 1600cc altı motorlara sahip araçlardan 2000cc üstü lüks modellere kadar tüm benzinli ve dizel otomobiller aynı vergi oranına tabi tutulacak.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise prizli hibrit araçların %30'luk ÖTV avantajını korumaya devam etmesi. Elektrik motoru da bulunan bu araçlar, tam elektrikli modellere geçiş sürecinde önemli bir alternatif olmaya devam edecek.

Elektrikli araçlar için getirilen yeni düzenleme ise oldukça kapsamlı. Cumhurbaşkanı'na verilen yetkiyle, elektrikli otomobillerin ÖTV oranları artık sadece fiyata göre değil, batarya kapasitesi ve menzil gibi teknik özelliklere göre de belirlenebilecek. Bu değişikliğin özellikle yerli otomobil Togg T10F'in satışa çıkmasından önce hayata geçirilmesi bekleniyor.

Mayıs ayı itibarıyla Türkiye'de elektrikli otomobil satışları %20 pazar payına ulaşmış durumda. Şu anda çoğu %10 ÖTV ile satılan tam elektrikli modeller, yeni düzenlemeyle birlikte batarya kapasitesine göre farklı vergi dilimlerine yerleştirilebilecek.

Kanun teklifinin önümüzdeki günlerde Meclis'te onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Bu değişiklik, otomobil piyasasında fiyatların yeniden şekillenmesine ve tüketicilerin tercihlerinde köklü değişikliklere yol açabilir.