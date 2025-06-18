Asgari Ücrete Yapılan Zam Çoktan Eridi: Temmuz'da Ara Zam Gelir Mi?

Yılın ortasını yavaş yavaş geride bırakırken asgari ücret karşılığında çalışan vatandaşlar, yeni asgari ücret zammının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, vatandaşlarını merakını giderecek açıklamayı yaptı. 2025 yılının başında asgari ücrete %30'luk zam yapılmış, net ücret 22 bin 104 liraya yükselmişti.

Asgari ücrete ara zam uygulama tarifesi en son 2023'te gerçekleşti. Ardından 2024'te asgari ücrete yılda bir kez zam tarifesi kabul edildi. Buna rağmen vatandaşların ara zam beklentisi yüksekti. Ancak ne işverenler ne de bakanlık bu konuya sıcak bakıyor.

Temmuz'da Asgari Ücrete Ara Zam Olur Mu?

Üretim sektörlerinde artan taleplerden ötürü işverenler ara zamma sıcak bakmıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bu konuya noktayı koydu. Bakan Işıkhan, asgari ücret ara zammıyla ilgili konuşmak için erken olduğunu söyledi. Ekonomik göstergeler de zammın olmayacağına işaret ediyor.

Bakan Işıkhan, bu sene enflasyonda bir düşüş beklediklerini söylemişti. Beklenen düşüş gerçekleşirse zam konusunun da gündeme tanışanacağı söylendi. 2025'in enflasyon hedefi yüzde 24 olarak açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonunda bu rakamın yüzde 20'ye ineceğini söylüyor.

Yine Bakan Işıkhan'a göre, enflasyon hedefleri tamamlanmadan ara zam yapmak, bu hedeflere ulaşılamamasına sebep olabilir. Kısacası, şu an gündemde bir zam konusu yok. Detaylar Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandığında belli olacak.