Yeni Düzenleme Resmî Gazete’de: Takip ve Kayıt Sistemi Zorunlu Oldu Ama...

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından alınan yeni kararlar ile Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde bazı değişiklikler yapıldı. Resmi Gazete'de ilan edilen değişiklikler kapsamında araç sahipleri için yeni zorunluluklar getirildi. Araç takip sistemi ve kamera zorunluluğu detayları haberimizde...

Ticari Araçlara Takip ve Kamera Sistemi Zorunlu Hale Geldi: İşte Yeni Düzenleme!

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan son değişiklikle birlikte ticari yolcu taşımacılığı yapan araçlar için takip sistemi, kamera ve acil durum butonu gibi donanımlar artık yasal zorunluluk olacak. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği Türkiye’de karayolu yolcu taşımacılığı alanında önemli bir dönüşümün kapısını aralıyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte belirli sınıftaki ticari araçlar için araç takip sistemi, iç ve dış kamera, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurma zorunluluğu getirildi. Bazı kaynaklarda bu zorunluluğun hususi araçları da kapsadığı yönünde yanlış bilgiler yer alsa da Resmi Gazete’deki açıklamalar net.

Yükümlülük yalnızca M2 ve M3 sınıfı ticari yolcu taşıma araçları için geçerli. Yani belediye ve özel halk otobüsleri, minibüsler, taksiler, taksi dolmuşlar ve okul servisleri gibi taşıtlar bu düzenleme kapsamında değerlendiriliyor.

Düzenlemeye göre takip ve kamera sistemleri şu tarihlerden ve model yıllarından itibaren zorunlu hale gelecek:

1 Ocak 2026 itibarıyla: 2025–2023 model araçlar

1 Ocak 2027 itibarıyla: 2022–2018 model araçlar

1 Ocak 2028 itibarıyla: 2017 ve öncesi modeller

Yeni yönetmeliğe göre bu araçlar belirtilen tarihlerden sonraki ilk muayenelerine kadar sistemleri taktırmak zorunda kalmayacak. Ancak bu sürenin sonunda sistemler muayene öncesi eksiksiz şekilde kurulmuş olmalı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...